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10 февраля 2020, понедельник, 14:16 227
Экономика 2020-02-10T14:18:10+02:00
Українські Новини
Герус объяснил Коболеву, почему нельзя приватизировать "Нефтегаз"

Герус объяснил Коболеву, почему нельзя приватизировать "Нефтегаз"

Елизавета Кесельман
Андрей Герус, Андрей Коболев, Нефтегаз, Приватизация
Андрей Герус.Фото:facebook.com/andriy.gerus
Андрей Герус.Фото:facebook.com/andriy.gerus

Депутат Верховной Рады Андрей Герус ("Слуга народа") на своей странице в Facebook объяснил главе правления "Нефтегаза" Андрею Коболеву, почему при нынешнем НАК "Нефтегаз" не может быть приватизирован.

"В подземные хранилища газа (ПХГ) и в дальнейшем остались в структуре Нафтогаза. А недавно принятый нами закон говорит, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежит государству. Поэтому в нынешнем виде Нафтогаз не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO", - написал Герус.

Скриншот:facebook.com/andriy.gerusСкриншот:facebook.com/andriy.gerus

Нардеп объясняет, что для того, чтобы это стало возможно по закону, "Нефтегаз" должен передать другой государственной компании свои подземные газохранилища, что является маловероятным.

Чиновник подчеркнул, что несмотря на достаточно либеральные экономические взгляды, закон в данной ситуации стоит в приоритете.  

Как сообщали Українські Новини, ранее стало известно, что "Нефтегаз" платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц.

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