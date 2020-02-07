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  • На японском лайнере обнаружили еще 41 случай заражения коронавирусом
07 февраля 2020, пятница, 21:03 262
Мир 2020-02-07T21:03:52+02:00
Українські Новини
На японском лайнере обнаружили еще 41 случай заражения коронавирусом

На японском лайнере обнаружили еще 41 случай заражения коронавирусом

Елизавета Кесельман
Япония, Лайнер, круизный лайнер, Коронавирус
Круизный лайнер.Фото: pixabay
Круизный лайнер.Фото: pixabay

Ситуация на круизном лайнере в Японии, задержанном 4 февраля в порту Иокогама, с каждым днем ухудшаются. 6 февраля на борту судна зафиксировали 10 случаев заболевания. 7 февраля, в пятницу, к этим 10-ти добавилось еще 41 случай. Об этом передает российская служба ВВС. 

В общей сложности число заразившихся на борту достигло 61.

Всего на лайнере около 3700 человек - порядка 2700 пассажиров и тысяча членов экипажа. Судно будет стоять в карантине не менее двух недель.

Массовая проверка на вирус всех находящихся на борту началась после того, как заболел 80-летний житель Гонконга, побывавший на лайнере в январе. Он поднялся на борт круизного лайнера 20 января и сошел на берег в Гонконге пять дней спустя, где и был диагностирован.

Об этом были проинформированы японские власти, и когда круиз вернулся в Иокогаму 3 февраля, судну не позволили войти в порт.

Одновременно еще один круизный лайнер находится в карантине близ Гонконга, так как восемь сошедших на берег пассажиров оказались заражены коронавирусом. Среди оставшихся на борту "Уорлд дрим" 3600 человек вирус пока не был обнаружен.

Принадлежащему британо-американской компании лайнеру "Уэстердам" также было отказано во входе в японские порты, несмотря на то, что о случаях заболевания на его борту не сообщалось.

Как сообщали Українські Новини, в Риме шесть тысяч пассажиров лайнера не выпускали на берег из-за того, что на борту судна обнаружили симптомы коронавируса.

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