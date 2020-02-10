Чтобы оправдать сверхвысокие зарплаты начальников в "Нефтегазе", Коболев предложил продать госкомпанию

В то время, как премьер-министр Алексей Гончарук рассчитывает найти компромисс с наблюдательным советом Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" относительно премий руководству, связанных с победой компании в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом", глава правления "Нефтегаза" Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"После анбандлинга ничего не мешает "Нефтегаз" приватизировать, он стоит массу денег... Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в "Нафтогазе". Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других. Все говорят: "Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что это государственная компания". Никто не обсуждает зарплаты в ДТЭК", - заявил Коболев.

По мнению главы "Нефтегаза", действующий контракт госкомпании с Газпромом можно будет попробовать перевести непосредственно на нового оператора.

Как заявляет Коболев, приватизация "Нефтегаза" улучшит корпоративное управление и принесет еще больше прибыли государству.

"Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и единовременно получить существенную сумму от этой компании - есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное. "Нефтегаз" можно подготовить к IPO за три года. Все монопольные функции по компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискуссии", - резюмирует Коболев.

Как сообщало агентство, в начале января исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко заявил, что согласно контрактам руководству компании должна быть выплачена премия в размере 1% от 2,918 млрд долларов, полученных от компании "Газпром", то есть 29,18 млн долларов.

В 2018 году председатель правления НАКа Андрей Коболев получил премию в размере 286,5 млн гривен (с учетом премии за победу в Стокгольмском арбитраже в размере 261 млн гривен).

Ранее Українські Новини опубликовали "золотой" контракт Коболева.

Также стало известно, что Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц.