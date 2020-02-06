подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление
06 февраля 2020, четверг, 09:45 1450 Документ
Кабмин 2020-02-06T12:34:27+02:00
Українські Новини
Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и день

Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление

Татьяна Зотова
Нафтогаз, Высокие зарплаты, зарплаты Кабмина, Андрей Коболев
Андрей Коболев. Фото: Кабмин
Андрей Коболев. Фото: Кабмин

Оклад председателя компании Андрея Коболева составлял 1,041 млн гривен, а выплата ежемесячных премий и прочего вознаграждения должны выплачиваться согласно коллективному договору, говорится в условиях контракта, утвержденных Министерством экономического развития и торговли приказом №681 от 13 апреля 2016. 

Читайте также:
Коболев засекретил свою зарплату в "Нефтегазе"

Условиями контракта установлен размер должностного оклада – 1,041 млн гривен.

Также в контракте закреплена выплата ежемесячной премии на условиях и в размере согласно коллективному договору компании.

Также руководителю НАКа начисляются и выплачиваются обязательные гарантийные и компенсационные выплаты, установлены трудовым законодательством.

"Стороны подтверждают, что в суммы выплат, которые осуществляются по этому контракту, включены какие-либо и все суммы заработной платы и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат (включая надбавки, доплаты, премии, вознаграждения и так далее), которые подлежат уплате в пользу Руководителя согласно условиям Коллективного договора компании, действующего на дату проведения выплат", – говорится в условиях контракта.

Условия оплаты труда КоболеваУсловия оплаты труда Коболева

Условия оплаты труда КоболеваУсловия оплаты труда Коболева

Также Коболеву вместе с ежегодным отпуском одним раз в год выплачивается материальная помощь на оздоровление согласно коллективному договору.

Коболеву по контракту положен отпуск в 31 день каждый год. То есть из 12 месяцев в году он может работать только 11 месяцев. 

Согласно условиям контракта коллективный договор заключается самим руководителем от имени собственника с одним или нескольким профсоюзами или другими представляющими трудовой коллектив органами.

Контракт Коболева:

Напомним, подписанный в 2016 году контракт действовал до 23 марта 2019 года, а затем был продлен Кабмином Владимира Гройсмана на год.

Кабмин указывал, что уровень вознаграждения предправления будет составлять 50% месячного оклада, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, при этом возможна выплата премии по истечении действия контракта, которая учтена в финансовом плане компании.

Контракт с опубликованными условиями действовал в 2018 году, когда Коболев получил премии в размере 286,5 млн гривен (с учетом премии за победу в Стокгольмском арбитраже в размере 261 млн гривен).

Айварас Абромавичус был уволен с должности министра экономики 14 апреля 2016 года, на следующий день после подписания приказа с условиями контракта.

Премьер Гончарук в ответ на запрос сказал, что в Кабмине нет и не должно быть контракта Коболева. Хотя правительство является единственным акционером Нефтегаза.

В 2018 году каждый из 15 начальников Нефтегаза получал в среднем по 3,7 млн грн зарплаты в месяц. Это больше, чем США платят своему Президенту.

Нефтегаз отказался сообщить кому он выплатил гигантскую премию в $45 млн за победу над Газпромом в суде. Хотя в Кабмине считают, что Газпром выполнил решение суда добровольно, благодаря "высшему политическому руководству Украины" и международными переговорам. Поэтому просят набсовет Нефтегаза не платить больше никому премий за Газпром. 

Больше новостей о: Нафтогаз Высокие зарплаты зарплаты Кабмина Андрей Коболев

У Гончарука нет контракта Коболева, по которому то...
Сегодня "Слуга народа" заслушает Кабмин относитель...
В ожидании коронавируса украинцы мрут от гриппа. А...
Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по...
Минцифры презентовало мобильное приложение "Дія"
Зеленский пообещал "Слуге народа" не распускать досрочно Раду, - Бужанский
Новости
В 2019 импорт коксующихся углей из России сократился на 24,2% 14:06
В рейтинге самых дорогих стран для проживания Украина оказалась между Руандой и Аргентиной 14:01 Инфографика
Потасовка в Раде.Фото: Страна.юа
"Первая кровь в Раде": в драке пострадала Тимошенко и микрофон Разумкова 14:00
ДТП в Одесской области.
В Одесской области перевернулся пассажирский автобус: двое людей пострадали 13:39
Минцифры презентовало мобильное приложение "Дія" 13:33
больше новостей
Началось финансирование пенсий за февраль
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль 06:05
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
В случае задержек пенсий, зарплат и стипендий хотят ввести компенсацию 06:15
больше новостей
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Из-за отказа главы Набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия выполнять незаконные распоряжения, Минэнерго  досрочно прекратило его полномочия 18:15
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
Татьяновичи и Ольговичи: украинцам разрешат менять отчество и называться по матери 10:18
больше новостей
В Раде второй раз за день подрались депутаты "Батькивщины "и "Слуги народа"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok