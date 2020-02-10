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Lifestyle 2020-02-10T08:45:12+02:00
Українські Новини
Список всех победителей Оскара 2020. Лучший фильм – "Паразиты"

Список всех победителей Оскара 2020. Лучший фильм – "Паразиты"

Кира Молчанова
США, Кино, Джокер, Паразиты, Оскар, Оскар-2020
Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер и Брэд Питт. Фото: Twitter/ Best of Joaquin Phoenix
Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер и Брэд Питт. Фото: Twitter/ Best of Joaquin Phoenix

На церемонии награждения Оскара, где ранее объявили лучших актера и актрису, назвали лучший фильм. Им стала южнокорейская лента "Паразиты". Это первый в истории не англоязычный кинофильм в этой категории.

Полный список победителей премии Оскар 2020 выглядит так:

  • Лучший фильм — "Паразиты";
  • Лучшая режиссерская работа — Пон Джун Хо ("Паразиты")
  • Лучшая мужская роль — Хоакин Феникс ("Джокер")
  • Лучшая женская роль — Рене Зеллвегер ("Джуди")
  • Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")
  • Лучший анимационный полнометражный фильм — "История игрушек 4";
  • Лучший анимационный короткометражный фильм — "Hair Love";
  • Лучший оригинальный сценарий — Пон Джун Хо ("Паразиты")
  • Лучший сценарий-адаптация — Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо")
  • Лучший игровой короткометражный фильм — "The Neighbors" Window ";
  • Лучшая работа художника-постановщика — "Однажды в Голливуде";
  • Лучший дизайн костюмов — "Маленькие женщины";
  • Лучший документальный полнометражный фильм — "American Factory";
  • Лучший документальный короткометражный фильм — "Learning to Skateboard in a Warzone";
  • Лучшая женская роль второго плана — Лора Дерн ("Брачная история")
  • Лучший звуковой монтаж — "Аутсайдеры" ("Форд против Феррари")
  • Лучший звук — "1917";
  • Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс "1917";
  • Лучший монтаж — "Аутсайдеры" ("Форд против Феррари")
  • Лучшие визуальные эффекты — "1917";
  • Лучший грим и прически — "Секс-бомба" / "Сенсация";
  • Лучший международный полнометражный фильм — "Паразиты" (Южная Корея)
  • Лучшая музыка к фильму — "Джокер";
  • Лучшая песня - "(I'm Gonna) Love Me Again" ("Рокетмен").

Церемония вручения 92-й премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе в театре "Долби" в ночь с 9 на 10 февраля.

Лента-победитель повествует о семье Кима Китхэк, который влачит жалкое существование в подвале вместе со своей семьей. Однажды сыну Кима представляется возможность поработать учителем английского в богатой семье. У Кима и его детей появляется план, как всем вместе устроить свою жизнь с помощью новых знакомых.

Всего фильму "Паразиты" удалось взять в этом году 4 Оскара, включая статуэтку за лучший сценарий.

Оскар получил фильм Оскар получил фильм "Паразиты". Фото: Twitter/ BuzzFeed

Рене Зелльвегер выиграла в номинации "Лучшая актриса" за работу в фильме "Джуди". А Хоакин Феникс получил Оскар за лучшую мужскую роль в фильме "Джокер". Феникс сыграл неудачливого комика Артура Флека, которому приходится содержать больную мать и терпеть издевательства окружающих. Герой проходит трансформацию от изгоя общества до преступного гения Готэма, идола, которым вдохновляются тысячи.

Музыка к этому фильму тоже была признана лучшей в этом году. Композиторка Гильдур Гуднадоттир, ранее написавшая саундтрек к сериалу "Чернобыль", получила статуэтку из рук Гали Гадот, Сигуни Уивер и Бри Ларсон.

Брэд Питт получил свой второй в жизни Оскар и первый за актерскую работу. Его номинация – лучшая мужская роль второго плана в ленте Квентина Тарантино "Однажды в... Голивуде". Его герой вместе с напарникам по съемочной площадке пытаются не потерять работу в меняющемся мире киноиндустрии 60-х.

Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн за роль в фильме "Брачная история". Её героиня – адвокатесса, которая помогает своей клиентке во время нелегкого бракоразводного процесса.

Военная драма "1917" получила три оскара, среди которых — награда за лучшую операторскую работу и визуальные эффекты. В последней категории "1917" обошла сразу несколько фантастических фильмов, основу которых составляют именно визуальные эффекты.

Второй год подряд церемония проходила без ведущего, а победителей объявляют знаменитости, которых нет среди номинантов.

Как сообщали Українські Новини, Google проанализировал запросы украинских пользователей за последние три месяца. Отмечается, что чаще всего украинцы искали фильм "Джокер", у которого в этом году 11 номинаций. Он мог бы стать обладателем главного приза за лучший фильм.

Ранее букмекеры обновили ставки на главную кинопремию мира "Оскар-2020".

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