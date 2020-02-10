Список всех победителей Оскара 2020. Лучший фильм – "Паразиты"

На церемонии награждения Оскара, где ранее объявили лучших актера и актрису, назвали лучший фильм. Им стала южнокорейская лента "Паразиты". Это первый в истории не англоязычный кинофильм в этой категории. Полный список победителей премии Оскар 2020 выглядит так: Лучший фильм — "Паразиты"; Лучшая режиссерская работа — Пон Джун Хо ("Паразиты") Лучшая мужская роль — Хоакин Феникс ("Джокер") Лучшая женская роль — Рене Зеллвегер ("Джуди") Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт ("Однажды в Голливуде") Лучший анимационный полнометражный фильм — "История игрушек 4"; Лучший анимационный короткометражный фильм — "Hair Love"; Лучший оригинальный сценарий — Пон Джун Хо ("Паразиты") Лучший сценарий-адаптация — Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо") Лучший игровой короткометражный фильм — "The Neighbors" Window "; Лучшая работа художника-постановщика — "Однажды в Голливуде"; Лучший дизайн костюмов — "Маленькие женщины"; Лучший документальный полнометражный фильм — "American Factory"; Лучший документальный короткометражный фильм — "Learning to Skateboard in a Warzone"; Лучшая женская роль второго плана — Лора Дерн ("Брачная история") Лучший звуковой монтаж — "Аутсайдеры" ("Форд против Феррари") Лучший звук — "1917"; Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс "1917"; Лучший монтаж — "Аутсайдеры" ("Форд против Феррари") Лучшие визуальные эффекты — "1917"; Лучший грим и прически — "Секс-бомба" \/ "Сенсация"; Лучший международный полнометражный фильм — "Паразиты" (Южная Корея) Лучшая музыка к фильму — "Джокер"; Лучшая песня - "(I'm Gonna) Love Me Again" ("Рокетмен"). Церемония вручения 92-й премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе в театре "Долби" в ночь с 9 на 10 февраля. #Oscars Moment: @ParasiteMovie wins for Best Picture. pic.twitter.com\/AokyBdIzl5 — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020 Лента-победитель повествует о семье Кима Китхэк, который влачит жалкое существование в подвале вместе со своей семьей. Однажды сыну Кима представляется возможность поработать учителем английского в богатой семье. У Кима и его детей появляется план, как всем вместе устроить свою жизнь с помощью новых знакомых. Всего фильму "Паразиты" удалось взять в этом году 4 Оскара, включая статуэтку за лучший сценарий. Оскар получил фильм "Паразиты". Фото: Twitter\/ BuzzFeed Рене Зелльвегер выиграла в номинации "Лучшая актриса" за работу в фильме "Джуди". А Хоакин Феникс получил Оскар за лучшую мужскую роль в фильме "Джокер". Феникс сыграл неудачливого комика Артура Флека, которому приходится содержать больную мать и терпеть издевательства окружающих. Герой проходит трансформацию от изгоя общества до преступного гения Готэма, идола, которым вдохновляются тысячи. Музыка к этому фильму тоже была признана лучшей в этом году. Композиторка Гильдур Гуднадоттир, ранее написавшая саундтрек к сериалу "Чернобыль", получила статуэтку из рук Гали Гадот, Сигуни Уивер и Бри Ларсон. Брэд Питт получил свой второй в жизни Оскар и первый за актерскую работу. Его номинация – лучшая мужская роль второго плана в ленте Квентина Тарантино "Однажды в... Голивуде". Его герой вместе с напарникам по съемочной площадке пытаются не потерять работу в меняющемся мире киноиндустрии 60-х. Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн за роль в фильме "Брачная история". Её героиня – адвокатесса, которая помогает своей клиентке во время нелегкого бракоразводного процесса. Военная драма "1917" получила три оскара, среди которых — награда за лучшую операторскую работу и визуальные эффекты. В последней категории "1917" обошла сразу несколько фантастических фильмов, основу которых составляют именно визуальные эффекты. #1917Movie wins Best Visual Effects. #Oscars pic.twitter.com\/YtlL2Tnfp4 — 1917 (@1917) February 10, 2020 Второй год подряд церемония проходила без ведущего, а победителей объявляют знаменитости, которых нет среди номинантов. Как сообщали Українські Новини, Google проанализировал запросы украинских пользователей за последние три месяца. Отмечается, что чаще всего украинцы искали фильм "Джокер", у которого в этом году 11 номинаций. Он мог бы стать обладателем главного приза за лучший фильм. Ранее букмекеры обновили ставки на главную кинопремию мира "Оскар-2020".