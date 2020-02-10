Грипп бушует в Украине: в Запорожской области на карантин закрыли 282 школы

Запорожская область по данным на понедельник закрыла 282 школы на карантин полностью и 9 частично из-за высокой заболеваемости школьников гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом говорится в сообщении запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, учебный процесс приостановлен в 53% школ области.

В частности, полностью закрыты школы крупнейших городов - Запорожья, Бердянска и Мелитополя, а также Токмака. Кроме того, полностью закрыты 16 детских садов и 35 частично.

За последнюю неделю в Запорожской области в связи осложнениями при гриппе и ОРВИ госпитализировано 227 детей.

Как сообщали Українськi Новини, по данным на 10 февраля Киев приостановил занятия в 251 школе полностью и в 34 частично из-за гриппа и ОРВИ.

Напомним, эпидпорог заболеваемости гриппом превышен почти на 14% в Запорожье.

Тем временем в Днепропетровской области от гриппа умерли 2 человека, а с начала эпидемиологического сезона от осложнений после гриппа в Украине умерли 15 украинцев.