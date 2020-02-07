Рассекречен "золотой контракт" Коболева. Главного таможенника поймали в стрип-клубе

Рада в четверг попыталась открыть рынок земли – разрешить собственникам паев продавать и покупать. Но не тут-то было! Фракции Бойко и Тимошенко заблокировали трибуну и поломали микрофон спикеру. В итоге, голосование пришлось отложить.



Уговаривать собственную фракцию отменить "средневековый" запрет на торговлю землей приехал лично президент Зеленский. Он напомнил "слугам народа", благодаря кому они попали в парламент. Правда, распустить Раду досрочно не обещал. Прямо на заседании фракции провели "сигнальное голосование" по земле. Лишь 10 человек решились перечить президенту. Хотя публично Арахамия обвинил в затягивании открытия рынка ОПЗЖ. Мол, если бы их не было, рынок бы уже два месяца как работал. Чтобы получить голоса Бойко, Зеленский готов назначить в Кабмин вице-премьера от ОПЗЖ.



Главного таможенника – хипстера Нефедова – застукали в стрип-клубе за неоднозначным занятием. Посмотрите видео 18+. Нефедов в декабре официально получил 230 тыс грн, так что может себе позволить многое. Правда, дела у возглавляемой им таможни идут не так хорошо, как у него лично. В январе он показал сильный недобор поступлений средств в бюджет. А 5 из 6 месяцев, когда он возглавлял Гостаможню, не выполнялся план.



Вы, наверняка, слышали о "космической" зарплате главы Нефтегаза Андрея Коболева. Теперь можете полистать его "звездный контракт" - зарплата больше, чем у Трампа, премии, материальная помощь, представительские расходы, круглосуточная охрана и другие плюшки, которые ему вряд ли предложили даже в западной компании. Забавно, что этого контракта нет ни в Кабмине, ни у президента. Ведь по новой реформе они, как акционеры государственной компании, не имеют права знать, сколько платят нанятому государством менеджеру. При этом добыча газа падает. А транзит удалось сохранить лишь благодаря вмешательству Зеленского.



Телеканал "1+1", который вчера впервые в его истории обыскивали СБУшники, сегодня попал в новый скандал. Оказывается, сериалы на украинском плохо смотрят. Несмотря на госпропаганду и на драконовский закон о языке. В весеннем сезоне 1+1 покажет семь мелодрам на русском, чтобы удовлетворить спрос зрителя.



Зеленский сегодня таки запустил "государство в смартфоне" - приложение "Дия". В нем вы можете хранить в электронном виде документы, которые раньше надо было возить с собой – водительские права и техпаспорта автомобилей. Обещают с марта включить в перечень и электронные паспорта граждан.



Рейтинг Вакарчука обвалился более чем в два раза и стремительно приближается к показателям Яценюка. Если б выборы состоялись зимой, он бы не набрал и половины показателя, с которым прошел в Раду.



Морозная погода продлится до обеда воскресенья. А с понедельника перейдет в уже привычный для февраля "плюс".

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