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06 февраля 2020, четверг, 15:39 34
Верховная Рада и партии 2020-02-06T15:39:23+02:00
Українські Новини
Если бы не было фракции ОПЗЖ, то закон о земле проголосовали бы еще 2 месяца назад, – Арахамия

Если бы не было фракции ОПЗЖ, то закон о земле проголосовали бы еще 2 месяца назад, – Арахамия

Павел Твердохлиб
Давид Арахамия, Слуга народа, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Верховная Рада Украины, Продажа земли, Рынок земли
Давид Арахамия. Фото: Українські Новини
Давид Арахамия. Фото: Українські Новини

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия уверен, что если бы парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не выступала против законопроекта о рынке земли, то он был бы проголосован еще 2-3 месяца назад.

Об этом сообщил телевизионный канал "112 Украина".

"ОПЗЖ видите, что делает? Они блокируют трибуны. Я вам честно скажу: если бы не было ОПЗЖ, закон о земле был бы уже проголосован 2-3 месяца назад. "Батьківщина" (фракция) - маленькая, а ОПЗЖ – это вторая по размеру фракция", - сказал Арахамия.

Также, по его словам, если законопроект принимали с нарушением регламента, то "проголосовали бы его за 3 минуты".

"Сейчас мы это и будем делать (рассматривать 4 тыс. правок). Поэтому тратим столько времени на это (рассмотрение законопроекта). Если бы с нарушением регламента, то мы бы за 3 минуты это проголосовали", - добавил Арахамия.

В прошлом году Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до октября разработать законопроект о рынке земли, а Верховной Раде - принять его и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до декабря 2019 года.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла за основу комитетский законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения 240 голосами народных депутатов.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что власть не имеет права открывать рынок земли без всеукраинского референдума.

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