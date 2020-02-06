Глава Таможни Нефедов засветился на порно-вечеринке в дорогом столичном клубе

В одном из самых дорогих клубов Киева Queen на закрытой вечеринке засветился глава Таможенной службы Максим Нефедов, который получил 230 тыс. гривен зарплаты в декабре, в окружении полуобнаженных девушек в эротических масках.

Видео с танцами Нефедова обнародовло издние "Страна".

Как выяснили журналисты, Нефедов расслаблялся в "тайной комнате" этого клуба, на вечеринке De Sad, где проходит традиционное "порно-шоу".

(Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет)

Туда можно попасть по спискам, которые формируют заранее. Анонсы вечеринок публикуются в соцсетях. Часто проводят вечеринки в стиле БДСМ, когда все в латексе.

Анонс вечеринки

Именно на такой и находится Нефедов.

Глава таможни отказался комментировать "Стране" свои танцы на эротическом шоу.

Одна из последних вечеринок De Sad прошла 31 января, судя по сообщению клуба в Facebook.

Отзывы о секретной комнате клуба Queen в Сети достаточно красноречивые.

"Secret Room в ресторане Queen это нечто! Порно шоу, горы кокаина и много девушек легкого поведения. Всем рекомендую".

Отзывы о заведении

Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Владелец - москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group, указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, и среди них заведения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.

В одном из ресторанов холдинга, а именно Queen Country Club возле Конча-Заспы была свадьба сына экс-генпрокурора Юрия Луценко.

Также в этом клубе летом побывал глава президентского офиса Андрей Богдан.

Богдан в клубе Queen

Как сообщали Українські Новини, ранее Нефедов предупредил украинцев о проблемах при запуске новой Таможенной службы. В декабре в Украине официально начала работать Новая таможня.