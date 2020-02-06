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06 февраля 2020, четверг, 12:26 526
Верховная Рада и партии 2020-02-06T12:44:49+02:00
Українські Новини
В Раде произошла потасовка с участием депутатов "Слуги народа" и "Батькивщины"

В Раде произошла потасовка с участием депутатов "Слуги народа" и "Батькивщины"

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Артем Дмитрук, Сергей Власенко, Слуга народа, Батькивщина, Потасовка

Фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина" блокирует президиум Верховной Рады.

Об этом передает корреспондент Українськi Новини с места событий.

Около 11:30 председатель "Батьківщины" Юлия Тмошенко заняла место председателя парламента.

Другие члены фракции начали подходить к ней, однако депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук блокировал им проход.

Далее Дмитрук и Сергей Власенко ("Батьківщина") начали толкаться.

Позже к президиуму вышел первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук ("Слуга народа"), переговорил с депутатами и продолжил заседание.

Тимошенко продолжает занимать место председателя парламента. 


Как сообщали Українські Новини, сегодня в Раде рассмотрят законопроект о рынке земли, во втором чтении, если будут пройдены все нормы, предусмотренные регламентом.

Кроме того, около тысячи активистов у здания Верховной Рады протестуют против открытия рынка земли. В связи с массовыми акциями возле Рады в Киеве образовались пробки.

Тем временем Арахамия обещает "земельную ночь" в Раде

 

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В Раде произошла потасовка с участием депутатов "Слуги народа" и "Батькивщины"
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