В Раде произошла потасовка с участием депутатов "Слуги народа" и "Батькивщины"

Фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина" блокирует президиум Верховной Рады.

Об этом передает корреспондент Українськi Новини с места событий.

Около 11:30 председатель "Батьківщины" Юлия Тмошенко заняла место председателя парламента.

Другие члены фракции начали подходить к ней, однако депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук блокировал им проход.

Далее Дмитрук и Сергей Власенко ("Батьківщина") начали толкаться.

Позже к президиуму вышел первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук ("Слуга народа"), переговорил с депутатами и продолжил заседание.

Тимошенко продолжает занимать место председателя парламента.



Как сообщали Українські Новини, сегодня в Раде рассмотрят законопроект о рынке земли, во втором чтении, если будут пройдены все нормы, предусмотренные регламентом.



Кроме того, около тысячи активистов у здания Верховной Рады протестуют против открытия рынка земли. В связи с массовыми акциями возле Рады в Киеве образовались пробки.



Тем временем Арахамия обещает "земельную ночь" в Раде.