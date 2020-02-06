Нефедов в декабре получил 230 тыс. гривен зарплаты

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, который засветился на порно-вечеринке в дорогом столичном клубе, получил 230 тыс. гривен зарплаты в декабре.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

В частности, 24 декабря Нефедов получил 229 877 гривен зарплаты в Таможенной службе.

При этом 29 ноября он получил 252 595 гривен зарплаты в Таможенной службе.

В ноябре прошлого года Нефедов в эфире hromadske сообщил, что получил за октябрь более 24 тыс. гривен.

Кабинет Министров назначил Нефедова главой Государственной таможенной службы 5 июля 2019 года.

До этого Нефедов был назначен на должность заместителя министра экономического развития и торговли в феврале 2015 года, а на должность первого зама - в ноябре 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, в Украине официально начала работать Новая таможня.

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