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06 февраля 2020, четверг, 17:41 683
Политика 2020-02-06T17:41:58+02:00
Українські Новини
Нефедов в декабре получил 230 тыс. гривен зарплаты

Нефедов в декабре получил 230 тыс. гривен зарплаты

Анна Рудык
зарплаты чиновников, Таможенная служба, Зарплата, Максим Нефедов
Максим Нефедов
Максим Нефедов

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, который засветился на порно-вечеринке в дорогом столичном клубе, получил 230 тыс. гривен зарплаты в декабре.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

В частности, 24 декабря Нефедов получил 229 877 гривен зарплаты в Таможенной службе.

При этом 29 ноября он получил 252 595 гривен зарплаты в Таможенной службе.

В ноябре прошлого года Нефедов в эфире hromadske сообщил, что получил за октябрь более 24 тыс. гривен.

Кабинет Министров назначил Нефедова главой Государственной таможенной службы 5 июля 2019 года.

До этого Нефедов был назначен на должность заместителя министра экономического развития и торговли в феврале 2015 года, а на должность первого зама - в ноябре 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, в Украине официально начала работать Новая таможня.

Также 31 января истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников

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