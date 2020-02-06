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06 февраля 2020, четверг, 06:00 433 Карта
Жизнь 2020-02-06T06:45:31+02:00
Українські Новини
Циклон с фронтами атакуют Украину: синоптик предупредила об усилении непогоды

Циклон с фронтами атакуют Украину: синоптик предупредила об усилении непогоды

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, погода в Карпатах, погода зимой, Наталка Диденко, Прогноз, Погода
Зима. Фото: pexelі
Зима. Фото: pexelі

В Украине в начале недели резко испортилась погода. Масштабные снегопады накрыли почти всю территорию страны. Тажке резко похолодало во многих областях. В четверг, по прогнозу синоптиков, ситуацию усугубит еще и ураганный ветер, так как страна оказалась в эпицентре мощного циклона.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Наша быстрая Петра, циклон, 6-го февраля будет уже над Крымом. Поэтому непогода в виде сильных осадков, сопутствующие зимние неблагоприятные явления, еще задержатся на Юге, Востоке, кроме Харьковщины, и в Днепропетровской области", - написала она.

В то же время, днем погоду на Западе и севере Украины испортит атмосферный фронт с северо-запада Европы, поэтому в этих регионах выпадет снежок.

Температура воздуха: ночью ожидается -3 -8 градусов мороза, днем ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму до + 4 + 9 градусов.

Ветер будет северных направлений, порывистый, временами до сильного.

На дорогах Украины будет скользко из-за гололедицы.

В Киеве, по словам синоптика, в четверг также будет скользко, ночью до -6-8 градусов, днем ​​потеплеет до нуля.

"Ночью ожидается ясная погода, со звездами, а днем ​​набегут облака и, скорее во второй половине дня или вечером, выпадать снег. Так что можно наконец надеть замечательную ондатровую 1978 года или норковую Zilli шапку-ушанку и почувствовать, как пощипывает щеки от морозца", - сообщила синоптик.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

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