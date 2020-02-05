"Слуга народа" готова поставить вице-премьером представителя ОПЗЖ ради рынка земли, - СМИ

Отмечается, что в источнике подтвердили информацию, что "для результативного голосования за закон ведутся переговоры с фракцией ОПЗЖ для снятия их поправок. Обсуждается вопрос назначения от ОПЗЖ одного из вице-премьеров".

Кроме того, Президент Владимир Зеленский приедет в Верховную Раду для проведения консультации с фракцией "Слуга народа" относительно законопроекта о рынке земли.

"Завтра, в четверг, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о рынке земли, в Раду приедет Президент", – заявили в партии.

Как сообщали Українські Новини, ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу.

Также сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что оппозиция не допустит принятия закона о рынке земли без проведения предварительного всеукраинского референдума по данному вопросу.