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05 февраля 2020, среда, 16:13 77
Верховная Рада и партии 2020-02-05T16:13:11+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" готова поставить вице-премьером представителя ОПЗЖ ради рынка земли, - СМИ

"Слуга народа" готова поставить вице-премьером представителя ОПЗЖ ради рынка земли, - СМИ

Елизавета Кесельман
Верховная Рада, Партия
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

В вопросе самого обсуждаемого законопроекта о рынке земли, который намерены поднять в Верховной Раде в ночь на 6 февраля, также обсуждают назначение вице-премьером представителя от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом в партии "Слуга народа" рассказали журналистам LB.ua.

Отмечается, что в источнике подтвердили информацию, что "для результативного голосования за закон ведутся переговоры с фракцией ОПЗЖ для снятия их поправок. Обсуждается вопрос назначения от ОПЗЖ одного из вице-премьеров".

Кроме того, Президент Владимир Зеленский приедет в Верховную Раду для проведения консультации с фракцией "Слуга народа" относительно законопроекта о рынке земли.

"Завтра, в четверг, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о рынке земли, в Раду приедет Президент", – заявили в партии.

Как сообщали Українські Новини, ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу.

Также сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что оппозиция не допустит принятия закона о рынке земли без проведения предварительного всеукраинского референдума по данному вопросу.

Больше новостей о: Верховная Рада Партия "Слуга народа" ОПЗЖ Рынок земли закон о рынке земли

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