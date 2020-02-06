"Первая кровь в Раде": в драке пострадала Тимошенко и микрофон Разумкова

Депутаты Верховной Рады сломали микрофон председателя парламента Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил Разумков на заседании и депутат от "Слуги народа" Александр Качуры в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Микрофон сломан. Кто компенсирует?" - написал Качура.

Ранее президиум блокировали депутаты от фракции "Всеукраинское объединение "Батькiвщина" , а лидер партии Юлия Тимошенко занимала место председателя парламента.

"Поскольку ваш покорный слуга не может вести заседание Верховной Рады Украины, я передаю слово первому заместителю председателя Верховной Рады Украины для ведения заседания Верховной Рады Украины Руслану Алексеевичу Стефанчуку", - сказал Разумков с трибуны парламента.

Фото: telegram/kachuratut

В своем канале Качура также написал о "первой крови" в парламенте в ходе заседания. Так, Юлия Тимошенко, по словам Качуры, вырывая микрофон, порезала себе палец.

Скриншот: telegram/kachuratut

Как сообщали Українськi Новини, в четверг потасовка произошла между депутатами от "Батьківщини" и "Слуги народа" в президиуме Рады.