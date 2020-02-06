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06 февраля 2020, четверг, 13:30 31
Верховная Рада и партии 2020-02-06T13:30:46+02:00
Українські Новини
Зеленский пообещал "Слуге народа" не распускать досрочно Раду, - Бужанский

Зеленский пообещал "Слуге народа" не распускать досрочно Раду, - Бужанский

Надежда Комендантова
Владимир Зеленский, Верховная Рада, Роспуск Рады, Партия
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский заверил фракцию "Слугу народа", что не намерен досрочно распускать Верховную Раду.

Об этом депутат Рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"На заседании фракции Президент торжественно и категорически заявил, что ни о каком досрочном роспуске парламента осенью не может быть и речи. И призвал сосредоточиться на продуктивной работе в течение всей каденции", - написал он.

Бужанский также сообщил, что не намерен голосовать за открытие рынка земли во втором чтении, так как не доверяет премьер-министру Алексею Гончаруку и Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Как сообщали Українські Новини, в четверг утром фракция "Слуга народа" провела собрание при участии Президента Владимира Зеленского.

В четверг Рада на пленарном заседании планирует рассмотреть законопроект №2178-10 об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничении их покупки иностранцами до 2024 года во 2-м чтении.

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