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  • Весной 1+1 покажет 7 мелодрам на русском, поскольку на украинском их смотрят хуже, — продюсер канала
06 февраля 2020, четверг, 16:00 105
СМИ 2020-02-06T16:07:21+02:00
Українські Новини
Весной 1+1 покажет 7 мелодрам на русском, поскольку на украинском их смотрят хуже, — продюсер канала

Весной 1+1 покажет 7 мелодрам на русском, поскольку на украинском их смотрят хуже, — продюсер канала

Таня Войтюк
1+1 Media Group, 1+1, мелодрама, Квартал 95, Телеканал 1+1
Телеканал
Телеканал "1+1". Фото: tsn.ua

В ходе презентации нового сезона телеканала "1+1", 4 февраля генеральный продюсер и руководитель "Телевизионного бизнеса" "1+1 медиа" Максим Кривицкий вместе с продюсером сериалов и фильмов канала Аленой Еремеевой рассказали о том, что в новом телевизионном сезоне проэкты канала будут на русском. Об этом сообщает "Телекритика".

После комедийной сериальной линейки осенью, весной канал концентрируется на мелодраматических сериалах. Весенняя сериальная линейка "Плюсов" будет состоять преимущественно из семи драм длительностью 90 часов.

В то время как комедии осеннего сезона были сняты исключительно на украинском языке, все 7 мелодрам в весеннем сезоне будут на русском. По словам продюсера, когда люди смотрят комедии, то, попав в водоворот событий, просто не замечают, на каком языке смотрят продукт. Поэтому украинский больше подходит для комедий.

"Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет. С комедиями на украинском проще", — объясняет Алена Еремеева.

Напомним, "Телекритика" входит в холдинг "1+1 медиа".

Как сообщали Українські Новини, 5 февраля, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші", в связи с чем телеканал "1+1" посчитал обыски давлением и потребовал комментариев Баканова.

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Весной 1+1 покажет 7 мелодрам на русском, поскольку на украинском их смотрят хуже, — продюсер канала
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