Рейтинг Вакарчука обвалился в 2 раза

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" (Socis) сообщил, что по результатам социологического опроса за политическую партию "Голос", возглавляемую народным депутатом Вячеславом Вакарчуком, проголосовали бы 2,2% определившихся с выбором респондентом. С таким рейтингом популярности "Голос" гарантированно не сможет преодолеть 5-процентный избирательный барьер и пройти в Верховную Раду Украины на парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные информационным агентством "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам соцопроса, поведенного 20-27 января 2020 года, за представленную в нынешнем парламенте партию "Голос" проголосовали бы всего 2,2% опрошенных.

Обвал рейтинга Вакарчука и "Голоса" произошел в последние месяцы. Учитывая, что на последних парламентских выборах в 2019 году "Голос" набрал 5,82%, такие показатели популярности означают не просто снижение, а настоящий обвал рейтинга в 2 раза.

Кроме того, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 47,9% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 14,4%, за партию "Европейская солидарность" – 12% и за Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 8%.

Остальные партии не преодолели бы действующий 5-процентный электоральный барьер, однако не представленная ныне в Раде партия "Сила и честь" имела бы высокие шансы пройди в парламент – отдать за нее голоса готовы 4,8% определившихся с выбором.

В то же время за Радикальную партию Олега Ляшко проголосовали бы 2,7%, за "Гражданскую позицию" – 1,9%, за "Партию Шария", Всеукраинское объединение "Свобода" и "Украинскую стратегию Гройсмана" – по 1,5%, за "Оппозиционный блок" – 1%, а за партию "Национальный корпус" – 0,3%.

За другие партии, не представленные в опросе, изъявили намерение проголосовать 0,4% опрошенных, определившихся с выбором.

Из общего числа опрошенных 17,6% заявили, что не принимали бы участия в выборах, а 8,1% респондентов не могли определиться, кому отдать свой голос.

В рамках исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства было опрошено 2 000 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,1% с вероятностью 0,95.

Респондентов, кто определился с выбором и намерен голосовать, было 1 487.

Напомним, что по результатам соцопроса Центра "Социальный мониторинг" партию "Голос" поддерживают лишь 4,4% опрошенных. Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) также показал, что партия Вакарчука не проходит в Раду.

Как сообщали Українські Новини, 4 января стало известно, что Вакарчук не задекларировал гонорар от выступления в Минске, хотя группа "Океан Эльзы" назвала выступление "коммерческой деятельностью". А в 2014 году Вакарчук с целью уклонения от уплаты налогов "оценивал" свои гонорары якобы в 2,5 тыс. долларов за 1 концертное выступление.

14 ноября 2019 года Вакарчук и фракция "Голос" поддержали продление моратория на продажу сельскохозяйственных земель, который раньше Вакарчук называл "бездумным" и "позорным".

20 сентября 2019 года группа "Океан Ельзы" и ее фронтмен-народный депутат Вакарчук выступили в Минске. Начало музыкального концерта задержали на 35 минут, хотя Вакарчук сбежал с вечернего заседания Верховной Рады в Киеве, чтобы успеть к его началу.