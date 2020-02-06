Минцифры презентовало мобильное приложение "Дія"

Министерство цифровой трансформации презентовало мобильное приложение и национальную онлайн-платформу "Дія". Презентацию соответствующего приложения открыл Президент Владимир Зеленский в четверг, передают Українські Новини.

Зеленский отметил, что Украина является 4-й страной в Европе, в которой есть что-то подобное.

Зеленский также поблагодарил вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который возглавил этот проект.

Президент сообщил, что амбициозной целью правительства является голосование с помощью смартфона.

"Наша цель сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог выполнять с помощью обычного смартфона и с помощью Интернета. В том числе голосовать, и это наша мечта... Это вызов. Амбициозный, но достижимый",- сказал он.

Также он отметил, что с начала 2020 года в пилотном режиме стартовала услуга "еМалятко", которая на данный момент доступна в Харькове, Виннице, Кривом Роге и Луцке, а также ожидается запуск программы еще в десятках больших городов Украины.

Премьер-министр Алексей Гончарук, который также присутствовал на презентации, отметил, что целью правительства на следующие 3 года является оцифровать все государственные услуги.

По его словам, уже 50 таких услуг будут оцифрованы в этом году.

Также вице-премьер министр Алексей Федоров на свое странице в Facebook заявил, что Министерство цифровой трансформации намерено привлечь 10 млн пользователей приложения "Дія" до 2021 года.

"Цель в этом году – 10 млн активных пользователей продуктов "Дія", - написал он.

Также на презентации руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник сообщил, что приблизительно в марте "Дія" перестанет тарифицироваться мобильными операторами.

"Где бы вы ни находились, в каком бы уголке Украины вы ни были, если на счету есть хотя бы 1 копейка и 1 мегабайт трафика, "Дія" доступна на все 100%", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, ранее презентация мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн-платформы "Дія" была перенесена из-за болезни Федорова.

Также на самой презентации Владимир Зеленский рссказал, что Михаил Федоров находится в тяжеорм состоянии.