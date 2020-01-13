Более 2 млн гривен: министр Бородянский и его замы получили под Новый год сумасшедшую зарплату

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители получили в декабре 2019 года совокупно более 2 миллионов гривен зарплаты.

Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко рассказал на своей странице в Facebook.

"Циничная культура. Королевский подарок сделало себе руководство Минкульта на Новый год. Министр и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской заработной платы на сумму более двух миллионов гривен!

Первый заместитель Министра культуры Анатолий Максимчук получил 405000, заместитель Министра Ирина Подоляк - почти 395 000, заместитель министра Алексей Сивирин - 366000 гривен. Рекордную сумму в 497 709 гривен получил Государственный секретарь Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев", - написал Томиленко.

По мнению главы НСЖУ, таким образом руководство Минкульта показывает "другую культуру".

"Ведомство, которое пугает журналистов введением уголовной ответственности, поддерживает жесткое регулирование журналистской деятельности, борется с творческими союзами и другой "нереформированной советчиной", действительно показывает "другую культуру", - считает Томиленко.

Как сообщали Українськi Новини, Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".

Ранее Национальный союз журналистов Украины уже заявлял, что инициатива Бородянского о введении административной и уголовной ответственности за распространение "фейков" опасна.