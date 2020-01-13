подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Более 2 млн гривен: министр Бородянский и его замы получили под Новый год сумасшедшую зарплату
13 января 2020, понедельник, 10:17 164
Кабмин 2020-01-13T13:01:03+02:00
Українські Новини
Более 2 млн гривен: министр Бородянский и его замы получили под Новый год сумасшедшую зарплату

Более 2 млн гривен: министр Бородянский и его замы получили под Новый год сумасшедшую зарплату

Надежда Комендантова
Владимир Бородянский, Сергей Томиленко, НСЖУ, зарплаты чиновников, Зарплаты министров
Владимир Бородянский. Фото: strana.ua
Владимир Бородянский. Фото: strana.ua

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители получили в декабре 2019 года совокупно более 2 миллионов гривен зарплаты.

Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко рассказал на своей странице в Facebook.

"Циничная культура. Королевский подарок сделало себе руководство Минкульта на Новый год. Министр и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской заработной платы на сумму более двух миллионов гривен!

Первый заместитель Министра культуры Анатолий Максимчук получил 405000, заместитель Министра Ирина Подоляк - почти 395 000, заместитель министра Алексей Сивирин - 366000 гривен. Рекордную сумму в 497 709 гривен получил Государственный секретарь Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев", - написал Томиленко.

По мнению главы НСЖУ, таким образом руководство Минкульта показывает "другую культуру".

"Ведомство, которое пугает журналистов введением уголовной ответственности, поддерживает жесткое регулирование журналистской деятельности, борется с творческими союзами и другой "нереформированной советчиной", действительно показывает "другую культуру", - считает Томиленко.

Как сообщали Українськi Новини, Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции". 

Ранее Национальный союз журналистов Украины уже заявлял, что инициатива Бородянского о введении административной и уголовной ответственности за распространение "фейков" опасна.

Больше новостей о: Владимир Бородянский Сергей Томиленко НСЖУ зарплаты чиновников Зарплаты министров

Новости
Перевыборы в ОТГ на Черниговщине выиграл "Наш край" 12:55
Украина планирует возобновить участие в сессиях ПАСЕ в 2020 12:53
Офис генпрокурора начал расследовать пытки в исправительной колонии в Харькове 12:49
Работы на месте падения самолета в Иране. Скриншот видео ГосЧс
Украинские спасатели показали работы на месте падения самолета в Иране 12:42
Рейдеры Микитася за счет продажных юристов пытаются вернуть контроль над "Киевметростроем", - СМИ 12:41
больше новостей
Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов 15:25
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут исследоваться в Украине 23:48
больше новостей
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok