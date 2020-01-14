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14 января 2020, вторник, 05:45 207 Документ
Кабмин 2020-01-14T05:45:02+02:00
Українські Новини
Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада

Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада

Анна Рудык
Алексей Гончарук, зарплаты чиновников, зарплаты Кабмина
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука, который ходит "в домашнем" в Кабмине, за декабрь составила 76 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гончаруку в декабре, составила 76 190 гривен, из них должностной оклад – 20 000 гривен, надбавка за интенсивность труда – 20 000 гривен, премия - 20 000 гривен, премия за ноябрь - 16 190 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 14 857 гривен.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 61 333 гривны.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук был в однодневном отпуске 2 января. Гончарук не встречал Новый год вместе с Президентом Владимиром Зеленским в Буковеле.

Также Владимир Зеленский пригласил Андрея Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию.

А в сентябре новый премьер-министр Гончарук поздравил школьников с 1 сентября и прокатился на самокате в здании Кабмина.

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