Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада

Заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука, который ходит "в домашнем" в Кабмине, за декабрь составила 76 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин. Сумма средств, начисленная Гончаруку в декабре, составила 76 190 гривен, из них должностной оклад – 20 000 гривен, надбавка за интенсивность труда – 20 000 гривен, премия - 20 000 гривен, премия за ноябрь - 16 190 гривен. Сумма удержанных налогов составила 14 857 гривен. Фактическая сумма, полученная премьером, составила 61 333 гривны. Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук был в однодневном отпуске 2 января. Гончарук не встречал Новый год вместе с Президентом Владимиром Зеленским в Буковеле. Также Владимир Зеленский пригласил Андрея Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию. А в сентябре новый премьер-министр Гончарук поздравил школьников с 1 сентября и прокатился на самокате в здании Кабмина.