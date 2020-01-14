В декабре министр Кулеба выписал себе две премии и командировочные на 43 тысячи гривен

Заработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, который ранее заявил о том, что Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве восстановления исторической справедливости,

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Кулебе было начислено за декабрь 86 774 гривны, из них должностной оклад составил 6 369 гривен, надбавка за выслугу лет – 2 102 гривны, надбавка за интенсивность труда – 6 369 гривен, премия - 15 976 гривен, премия за ноябрь - 12 143 гривны и командировочные - 43 815 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 16 921 гривна.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 69 853 гривны.

Как сообщали Украiнськi Новини, заработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, который за первый месяц работы заработал 50 тыс. гривен, за октябрь составила 56,3 тыс. гривен.