Больше, чем у Трампа: в соцсетях возмущены уровнем зарплаты директора "Укрпочты"

В социальных сетях пользователи возмущены из-за зарплаты генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского в размере 1,867 млн гривен (должностной оклад - 716,463 тыс. гривен, премия - 693,843 тыс. гривен, прочие предусмотренные законодательством выплаты - 456,502 тыс. гривен), предусмотренною проектом финансового плана компании на 2020 год.

"У нас правда так ВВП удвоилось и утроилось как выросли зарплаты министрам и их замамам? О премии в 700 миллионов руководству "Нефтегаза" - тут и так все понятно. Просто когда зарплата руководителя Укрпочты больше чем годовая зарплата Дональда Трампа, президента США, в несколько раз. Ну это выглядит очень и очень странно в одной из самых бедных стран Европы. И он же не один такой. И это не чужие деньги. Это деньги наши", - пишет Алексей Якубин.

"Укрпочта стала лучшей почтой в мире. Считает директор Укрпочты Смелянский. Это он записал себе в финплан зарплату в 2 раза больше, чем у Трампа. Задрал тарифы на доставку газет - поставил целую отрасль на колени. Каких тебе еще б. реформ не хватает?" - прокомментировал Денис Иванеско.

"А можно сделает так, чтобы гениальный менеджер "Укрпочты" получал свои миллионы заработной платы в одном из отделений "Укрпочты" на общих основаниях", - предложил Виталий Чепинога.

"А давайте поменяем Смелянского на Трампа, представляете, какая будет экономия?" - написала Анна Хлебосолова.

"Неожиданно стало обидно за Трампа: столько головной боли и ответственности, а зарплата все равно в два раза меньше, чем у гендиректора Укрпочты!" - комментирует Елена Захидна.

"Это председатель той задрипаной почты, которая ремонтировалась раз лет 15 назад, а ее отделения закрыты во многих селах и почтальоны работают на четверть ставки, получая 500 грн в месяц? Может, платят, потому что боятся государственного переворота и захвата телеграфов?))) Так в 21-м веке - это не актуально))) на самом деле единственное, что приходит в голову, что этот человек отвечает за перевозку наркотиков, оружия или какого-то другого подобного товара, иначе голова отказывается воспринимать информацию. При этом тендеров в пользу своих никто не отменял", - написала Оксана Щербак.

"Восемь лет назад, когда я жил в Польше, я там столкнулся с красивым экономическим явлением. Как-то я получил письмо со счетом за коммунальные услуги. В конверте, кроме самого бумажного счета, была вложена металлическая бляха. Да-да, blacha. Начал разбираться. Оказывается, в те времена в Польше действовала государственная монополия на рассылку бумажных писем. Частные почтовые операторы могли отправлять только "тяжелые" посылки. В результате частные почтовики все равно рассылали письма, но, чтобы не нарушать закон, вкладывали в конверты эти металлические штуки. Представьте себе, даже с этими бляхами их услуги были более выгодные, чем у государственного монополиста! Мне кажется, что более красивую иллюстрацию о рыночной экономике и неэффективности государственных структур даже сложно придумать", - рассказал Дмитрий Дубилет.

Сам же Смелянский ответил на гневные комментарии в Facebook на своей странице, что он понимает, когда его критикуют бедные люди, но не понимает политиков.

"Я понимаю, когда меня критикуют или даже ненавидят бедные люди. Но когда меня начинают критиковать пиарщики Тимошенко, или политрук, выпускник школы КГБ СССР Андрій Рева, который я надеюсь ещё ответит и за соц политику, и за интересные закупки инвалидных колясок и за все остальное. Он ещё ходит и на пророссийских каналах рассказывает какой он молодец. Ну не треш. Раз уж у меня такая зарплата так и быть возьму на себя расходы показать на какие шиши он живет", - написал Смелянский.

Как сообщали Українські Новини, Генеральный директор ОАО "Укрпочта" Игорь Смелянский признался, что имеет два паспорта.

Ранее Игорь Смелянский попал в антирейтинг "врагов реформирования прессы" из-за масштабного сокращения почтовых отделени