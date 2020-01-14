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14 січня 2020, вівторок, 18:00 23 Інфографіка
Кабмін 2020-01-14T18:02:47+02:00
Українські Новини
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні

Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні

Олена Проценко
Зарплата, Зарплати міністрів, зарплати чиновників
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua

Перед новим роком міністри різко підняли собі заробітні плати. У деяких чиновників за грудень вони досягли до 400 тис. гривень. Вони виписали собі премії, надбавки, а також допомогу на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових проблем.

У зв'язку з цим у середу, 15 січня, міністрів викличуть на засідання фракції.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заробив 76 тис. гривень.

Зарплата міністра юстиції Дениса Малюськи становила 226 тис. гривень, його заступників - від 90 тис. до 153 тис. гривень.

Міністр оборони Андрій Завгороднюк отримав 97,2 тис. гривень, його заступники - від 120,6 тис. гривень, а держсекретар - 214,5 тис. гривень.

Зарплата міністра соцполітики Юлії Соколовської склала - 217 тис. гривень, її заступників -від 65,4 тис. до 168 тис. гривень, держсекретаря - 60,3 тис. гривень.

Міністр культури Володимир Бородянський заробив 112,9 тис. гривень, його заступники від 139 до 405 тис. гривень, держсекретар - 497,7 тис. гривень.

Міністр з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заробила 159 тис. гривень, її заступники - від 55 тис. до 205 тис. гривень, держсекретар - 151 тис. гривень.

Заробітна плата міністра закордонних справ Вадима Пристайка становила 234 тис. гривень, його заступників - від 45 тис. гривень до 96 тис. гривень, держсекретаря - 128 тис. гривень.

Зарплата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета становила 17,5 тис. гривень.

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заробив 85 тис. гривень.

Віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заробив 87 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у соцмережах користувачі обурюються через зарплату генерального директора "Укрпошти", яка в 2020складатиме 1,9 млн гривень.

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