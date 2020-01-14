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14 января 2020, вторник, 06:05 571
Кабмин 2020-01-14T06:05:02+02:00
Українські Новини
Дубилет за последний месяц 2019 получил меньше 20 тыс. гривен

Дубилет за последний месяц 2019 получил меньше 20 тыс. гривен

Анна Рудык
зарплаты чиновников, зарплаты Кабмина, Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook/Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook/Дмитрий Дубилет

Заработная плата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета за декабрь 2019 года составила 17,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Дубилету было начислено за декабрь 17 544 гривны, из которых должностной оклад составил 15 229 гривен и отпускные - 2 315 гривен.

Надбавок, премий и командировочных в ноябре министру насчитано не было.

Сумма удержанных налогов составила 3 421 гривна.

Фактическая сумма средств, полученная Дубилетом, составила 14 123 гривны.

Как сообщали Украiнськi Новини, в СМИ появились данные, что в начале 2020 года стало известно, что украинские чиновники в министерствах резко подняли свой уровень благосостояния и стали получать зарплаты намного большие, чем получали до этого. В декабре глава Министерства культуры и его заместители, судя по электронным декларациям, получили зарплаты на общую сумму около 2 миллионов гривен. Самая скоромная зарплата в прошлом месяце была у министра. Хотя и она впечатляет - 112 904 грн. А больше всего получил госсекретарь министерства - 497 709 грн. 

Ранее Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на такси. А также Милованов сказал, что получил всего 93 тыс. гривен заработной платы за 3 месяца работы в министерстве. 

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