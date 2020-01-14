Дубилет за последний месяц 2019 получил меньше 20 тыс. гривен

Заработная плата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета за декабрь 2019 года составила 17,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Дубилету было начислено за декабрь 17 544 гривны, из которых должностной оклад составил 15 229 гривен и отпускные - 2 315 гривен.

Надбавок, премий и командировочных в ноябре министру насчитано не было.

Сумма удержанных налогов составила 3 421 гривна.

Фактическая сумма средств, полученная Дубилетом, составила 14 123 гривны.

Как сообщали Украiнськi Новини, в СМИ появились данные, что в начале 2020 года стало известно, что украинские чиновники в министерствах резко подняли свой уровень благосостояния и стали получать зарплаты намного большие, чем получали до этого. В декабре глава Министерства культуры и его заместители, судя по электронным декларациям, получили зарплаты на общую сумму около 2 миллионов гривен. Самая скоромная зарплата в прошлом месяце была у министра. Хотя и она впечатляет - 112 904 грн. А больше всего получил госсекретарь министерства - 497 709 грн.

Ранее Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на такси. А также Милованов сказал, что получил всего 93 тыс. гривен заработной платы за 3 месяца работы в министерстве.