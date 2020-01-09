Гибель украинского самолета на фоне разгорающегося военного конфликта

Первый рабочий день после новогодне-рождественских каникул оказался для Украины действительно "черным". Через две минуты после вылета из аэропорта столицы Ирана при наборе высоты потерпел крушение самолет Боинг 737 регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев украинской авиакомпании "Международные Авиалинии Украины". На борту самолета находились 167 пассажиров (из 169 зарегистрированных) и 9 членов украинского экипажа. Никто не выжил. Кроме 11 украинцев среди пассажиров были граждане 6 стран: Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.



Самолет исчез с радаров уже через две минуты после взлета, когда он находился на высоте 2400 метров. Первые новости от иранских спасателей смогли получить журналисты CNN. По их данным, самолет взорвался при ударе о землю, при этом оказать помощь пострадавшим не было возможности из-за сильного пожара. Возможность теракта или попадания в самолет боевой ракеты (несколькими часами ранее Иран обстреливал американские базы в Ираке) иранская сторона сразу же исключила, назвав причиной гибели самолета "возгорание двигателя".



Крупные мировые авиакомпании практически сразу же после сообщения о катастрофе прекратили авиаперелеты над Ираном и Ираком. Отказалась от полетов в Иран до выяснения причин гибели самолета МАУ и Украина. Правда, сегодня в Иран полетел еще один рейс с украинскими специалистами на борту, которые в составе поисково-спасательной группы будут помогать в расследовании причин крушения и репатриации тел погибших украинцев.



На протяжении всего дня появлялись различные версии причин случившейся катастрофы. Сама авиакомпания Boeing заявила, что пока занимается сбором детальной информации. В МАУ же заявили, что катастрофу потерпел один из самых лучших и новых бортов компании. Во время проверки самолета и перед вылетом замечаний к лайнеру не было. А вероятность ошибки пилотов минимальна, уверены в компании. Сам самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. А последнее плановое техническое обслуживание вообще прошел за два дня до катастрофы - 6 января 2020 года.



Опубликовали в МАУ и имена 9 членов украинского экипажа. На борту самолета находились 3 пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко. Также погибли 6 бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб. В то же время, среди пассажиров оказались лишь два гражданина Украины.



Катастрофа вызвала экстренные заседания СНБОУ и Кабмина. Экстренно вернулся из Омана в Киев даже президент Зеленский. Правда, ответ на вопрос каким образом и каким бортом возвращался президент из оказавшегося в зоне боевых действий Омана остается окутанным туманом. А в соцсетях строятся самые различные предположения, в том числе пользователи соцсетей указывают на частный борт одного из украинских олигархов, который летел из Омана через Москву. А вот премьер Гончарук отдувался отвечая на вопросы, почему вообще украинская авикомпания осуществляла перелет в зоне, откуда те же американцы уже увели свои самолеты? Гончарук на пресс-конференции заявил, по состоянию на 7 января, не было предпосылок считать, что авиакатастрофа возможна, а реакцию украинской стороны он считает оперативной. Однако пригрозил кадровыми изменениями, если будет доказано, что выяснится, что нужно было закрыть авиасообщение и отменить авиарейсы в Иран ранее.



Ближе к вечеру украинский МИД заявил, что министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко и Ирана Джавад Зариф договорились координировать действия следственных групп для выяснения причины крушения в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Тогда же стало известно, что Иран отказался передавать "черные ящики" разбившегося самолета МАУ для расследования как производителю, так и американской стороне.



Учитывая происходящие в этом регионе фактически военные события, причины гибели украинского самолета будут горячо обсуждаться, пока не появятся веские официальные результаты расследования. Хотя борт погиб значительно севернее развернувшихся боевых действий, разговоры о возможном теракте или попадании боевой ракеты будут продолжаться еще длительное время. Пока же, как заявил Зеленский, проверка технического состояния самолетов ожидает весь украинский гражданский флот.



Накануне же Иран обстрелял баллистическими ракетами военные базы США в Ираке в отместку за убийство влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Более десяти ракет, запущенных из Ирана, поразили две авиабазы - в Эрбиле в иракском Курдистане и в Аль-Асади, к западу от Багдада. Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате этих ударов. Не произвели пока эти действия и эффекта "разорвавшейся бомбы". Президент США в своем Твиттере довольно спокойно отреагировал на действия Ирана. Цены на нефть после утреннего скачка стабилизировались, и даже немного снизились к вечеру. А все внимание мировой общественности переключилось на гибель украинского самолета. Хотя, можно быть уверенным – уже в ближайшее время нам стоит ожидать следующие шаги как с иранской, так и с американской стороны.



В Украине же "подбили итоги" наполнения бюджета в 2019 году. По данным Государственной казначейской службы, в целом Госбюджет недовыполнен по доходам на 3,4% или на 35,3 млрд гривен. А остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в декабре сократился на 68% с 55,006 млрд гривен (на 1 декабря) до 17,547 млрд гривен (на 1 января).



А синоптики отменили апокалиптический прогноз о приходе в Украину уже в ближайшее время морозов до "-20". По сообщению Гидрометцентра, 10 января, напротив, придет волна рекордного и аномального для зимы потепления.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.