МАУ временно приостановила рейсы из Украины в Тегеран

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (Киев) временно приостановила выполнение рейсов из Украины в Тегеран (Иран) в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737, на борту которого находилось 9 украинцев.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - сказано в нем.

По данным МАУ, 8 января самолет авиакомпании при выполнении рейса PS752 по маршруту "Тегеран - Киев" исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Воздушное судно вылетело из аэропорта в 06:10 по местному иранскому времени, а спустя некоторое время разбилось около аэродрома.

По состоянию на 9:30, МАУ в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия. Согласно сообщению, авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации.

Списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна. Отмечается, что рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR.

Самолет 2016 года производства был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, появился предварительный список погибших в авиакатастрофе МАУ.