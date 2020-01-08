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08 января 2020, среда, 10:08 77
Общество 2020-01-08T10:11:17+02:00
Українські Новини
МАУ временно приостановила рейсы из Украины в Тегеран

МАУ временно приостановила рейсы из Украины в Тегеран

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Авиакатастрофа, Иран, МИД, МАУ
Самолет МАУ
Самолет МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (Киев) временно приостановила выполнение рейсов из Украины в Тегеран (Иран) в связи с  авиакатастрофой самолета Boeing 737, на борту которого находилось 9 украинцев.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - сказано в нем.

По данным МАУ, 8 января самолет авиакомпании при выполнении рейса PS752 по маршруту "Тегеран - Киев" исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Воздушное судно вылетело из аэропорта в 06:10 по местному иранскому времени, а спустя некоторое время разбилось около аэродрома.

По состоянию на 9:30, МАУ в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия. Согласно сообщению, авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации.

Списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна. Отмечается, что рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR.

Самолет 2016 года производства был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, появился предварительный список погибших в авиакатастрофе МАУ.

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