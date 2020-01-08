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08 января 2020, среда, 11:36 147
Общество 2020-01-08T12:00:01+02:00
Українські Новини
В МАУ назвали имена погибших членов экипажа на борту разбившегося в Иране самолета

В МАУ назвали имена погибших членов экипажа на борту разбившегося в Иране самолета

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Иран, Авиакатастрофа, Тегеран, МАУ
МАУ. Фото: .faceboоk.com/МАУ
МАУ. Фото: .faceboоk.com/МАУ

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), самолет которой потерпел крушения в Иране, сообщили имена членов экипажа из самолета, потерпевшего катастрофу в Иране.

О том, кто находился на борту в числе экипажа объявил вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский на пресс-конференции в Борисполе, передают Українські Новини.

Так, в экипаж входили:

1. Японенко Владимир - командир (11 00 часов налета);

2. Наумкин Алексей - инструктор на самолете, который находился на борту для усиленного экипажа (12000 часов налета);

3. Хоменко Сергей - второй пилот (7600 часов).

Также директор "Международных авиалиний Украины" заявили, что на борту было шесть бортпроводников из числа молодых девушек и парней.

Как сообщали Українські Новини, МАУ заявило о минимальной вероятности ошибки экипажа и о том, что самолет был полностью исправен.

Также СНБО создал оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.


Тем временем МАУ временно приостановила рейсы из Украины в Тегеран

Сейчас комиссия устанавливает настоящие причины крушения самолета.

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