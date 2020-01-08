Иран нанес ракетные удары по военным базам США

Иран обстрелял баллистическими ракетами военные базы США в Ираке в отместку за убийство влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает "BBC Украина".



Более десяти ракет, запущенных из Ирана, поразили две авиабазы ​​- в Эрбиле в иракском Курдистане и в Аль-Асади, к западу от Багдада. Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате этих ударов.

Президент Дональд Трамп подтвердил информацию о авиаударах в Twitter, и сообщил, что проводится оценка ущерба и наличии жертв. Он пообещал сделать заявление по обстрелам утром (сегодня днем ​​по киевскому времени).

В Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили, что удары по базам США являются местью за убийство по приказу Трампа генерала Сулеймани.

Позже министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал заявление в Twitter, утверждая, что атака была самообороной и опроверг намерение обострить конфронтацию с США.

"Иран принял и осуществил пропорциональны меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, направленные на базу, с которой было начато трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высших должностных лиц", - отметил иранский министр.



"Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя от любой агрессии", - добавил он.



Как сообщали Українські Новини, в давке на похоронах Сулеймани в Иране погибли 35 человек.



Также Иран пообещал отомстить за убийство Сулеймани.