Иран нанес ракетные удары по военным базам США

Иран обстрелял баллистическими ракетами военные базы США в Ираке в отместку за убийство влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает "BBC Украина". Более десяти ракет, запущенных из Ирана, поразили две авиабазы - в Эрбиле в иракском Курдистане и в Аль-Асади, к западу от Багдада. Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате этих ударов. Президент Дональд Трамп подтвердил информацию о авиаударах в Twitter, и сообщил, что проводится оценка ущерба и наличии жертв. Он пообещал сделать заявление по обстрелам утром (сегодня днем по киевскому времени). В Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили, что удары по базам США являются местью за убийство по приказу Трампа генерала Сулеймани. Позже министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал заявление в Twitter, утверждая, что атака была самообороной и опроверг намерение обострить конфронтацию с США. "Иран принял и осуществил пропорциональны меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, направленные на базу, с которой было начато трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высших должностных лиц", - отметил иранский министр."Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя от любой агрессии", - добавил он.Как сообщали Українські Новини, в давке на похоронах Сулеймани в Иране погибли 35 человек. Также Иран пообещал отомстить за убийство Сулеймани.