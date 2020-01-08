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08 января 2020, среда, 14:14 333
Мир 2020-01-08T15:00:02+02:00
Українські Новини
Иран нанес ракетные удары по военным базам США

Иран нанес ракетные удары по военным базам США

Валерия Драгомирова
США, Иран, Ирак, Военные базы, Обстрел

Иран обстрелял баллистическими ракетами военные базы США в Ираке в отместку за убийство влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает "BBC Украина".


Более десяти ракет, запущенных из Ирана, поразили две авиабазы ​​- в Эрбиле в иракском Курдистане и в Аль-Асади, к западу от Багдада. Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате этих ударов.

Президент Дональд Трамп подтвердил информацию о авиаударах в Twitter, и сообщил, что проводится оценка ущерба и наличии жертв. Он пообещал сделать заявление по обстрелам утром (сегодня днем ​​по киевскому времени).

В Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили, что удары по базам США являются местью за убийство по приказу Трампа генерала Сулеймани.

Позже министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал заявление в Twitter, утверждая, что атака была самообороной и опроверг намерение обострить конфронтацию с США.

"Иран принял и осуществил пропорциональны меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, направленные на базу, с которой было начато трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высших должностных лиц", - отметил иранский министр.

"Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя от любой агрессии", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, в давке на похоронах Сулеймани в Иране погибли 35 человек. 

Также Иран пообещал отомстить за убийство Сулеймани

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