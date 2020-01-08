МАУ заявляет о минимальной вероятности ошибки экипажа

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (Киев) заявляет, что вероятность ошибки экипажа самолета, потерпевшего крушения в Тегеране (Иран) 8 января, является минимальной.

Об этом сообщил вице-президент авиакомпании по летной работе Игорь Сосновский в ходе брифинга, передают Українськi Новини.



"Имея данные на сегодняшний день, что самолет набрал 2 400 метров высоты, ошибка экипажа - минимальна, мы ее просто не предполагаем", - сказал он.



При этом Сосновский отметил, что экипаж имел достаточно необходимого опыта для выполнения подобных рейсов, в частности командир экипажа имел 11,6 тыс. часов налета.



Вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Владимир Семенченко заявил, что среди пассажиров рейса были зарегистрированы 2 украинцев, а также граждане Канады, Ирана, Швеции и Афганистана.



Также он сказал, что окончательные списки пассажиров буду обнародованы в течение получаса.



В свою очередь президент авиакомпании Евгений Дыхне подчеркнул, что данный самолет являлся одним из лучших в авиапарке МАУ.



При этом он заявил, что не имеет право комментировать неофициальные версии авиакатастрофы, в том числе, вероятность крушения из-за попадания иранской ракеты.



Отмечается, что самолет выполнял обычный регулярный рейс, и никакой предупреждающей информации до позднего вечера 7 января не поступало.



Как сообщали Українськi Новини, МАУ временно приостановила выполнение рейсов из Украины в Тегеран (Иран) в связи с произошедшей авиакатастрофой.



8 января самолет авиакомпании МАУ потерпел крушения в Тегеране, по предварительным данным, погибли все пассажиры и члены экипажа самолета (176 человек).