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08 января 2020, среда, 11:22 14
Происшествия 2020-01-08T11:30:01+02:00
Українські Новини
МАУ заявляет о минимальной вероятности ошибки экипажа

МАУ заявляет о минимальной вероятности ошибки экипажа

Валерия Драгомирова
Тегеран, Авиакатастрофа, Крушение самолета, Иран, МАУ
Самолет МАУ.
Самолет МАУ.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (Киев) заявляет, что вероятность ошибки экипажа самолета, потерпевшего крушения в Тегеране (Иран) 8 января, является минимальной.

Об этом сообщил вице-президент авиакомпании по летной работе Игорь Сосновский в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Имея данные на сегодняшний день, что самолет набрал 2 400 метров высоты, ошибка экипажа - минимальна, мы ее просто не предполагаем", - сказал он.

При этом Сосновский отметил, что экипаж имел достаточно необходимого опыта для выполнения подобных рейсов, в частности командир экипажа имел 11,6 тыс. часов налета.

Вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Владимир Семенченко заявил, что среди пассажиров рейса были зарегистрированы 2 украинцев, а также граждане Канады, Ирана, Швеции и Афганистана.

Также он сказал, что окончательные списки пассажиров буду обнародованы в течение получаса.

В свою очередь президент авиакомпании Евгений Дыхне подчеркнул, что данный самолет являлся одним из лучших в авиапарке МАУ.

При этом он заявил, что не имеет право комментировать неофициальные версии авиакатастрофы, в том числе, вероятность крушения из-за попадания иранской ракеты.

Отмечается, что самолет выполнял обычный регулярный рейс, и никакой предупреждающей информации до позднего вечера 7 января не поступало.

Как сообщали Українськi Новини, МАУ временно приостановила выполнение рейсов из Украины в Тегеран (Иран) в связи с произошедшей авиакатастрофой.

8 января самолет авиакомпании МАУ потерпел крушения в Тегеране, по предварительным данным, погибли все пассажиры и члены экипажа самолета (176 человек).

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