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08 января 2020, среда, 14:53 18
Мир 2020-01-08T14:54:32+02:00
Українські Новини
Авиакомпании массово отменяют полеты в Иран и Ирак

Авиакомпании массово отменяют полеты в Иран и Ирак

Валерия Драгомирова
Иран, Ирак, США, Воздушные полеты, авиапространство
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Федеральная авиационная администрация США закрыла для американских пассажирских самолетов авиапространство над территориями Ирана, Ирака, Персидским и Оманским заливами. Об этом сообщает "BBC Украина".


Такое решение американское ведомство приняло из-за "повышенной военной активности и растущей политической напряженности на Ближнем Востоке".

Соответствующее решение было опубликовано в Twitter ведомства примерно в 4:00 утра по киевскому времени после ночного обстрела военных баз США в Ираке.

Также несколько известных авиакомпаний объявили утром о прекращении авиаполетов в Иран. Среди них авиакомпании Qantas, China Airlines, Emirates, Lufthansa, Singapore Airlines, Air Canada, Virgin Airlines и Malaysia Airlines.

Украинский правительство запретило авиаполеты над Ираном сегодня утром после катастрофы в Тегеране самолета украинской авиакомпании МАУ, в результате которой погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

Как сообщали Українські Новини, Иран нанес ракетные удары по военным базам США. 

Ранее США по приказу Трампа авиаударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.

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