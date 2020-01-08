Авиакомпании массово отменяют полеты в Иран и Ирак

Федеральная авиационная администрация США закрыла для американских пассажирских самолетов авиапространство над территориями Ирана, Ирака, Персидским и Оманским заливами. Об этом сообщает "BBC Украина".Такое решение американское ведомство приняло из-за "повышенной военной активности и растущей политической напряженности на Ближнем Востоке". Соответствующее решение было опубликовано в Twitter ведомства примерно в 4:00 утра по киевскому времени после ночного обстрела военных баз США в Ираке.Также несколько известных авиакомпаний объявили утром о прекращении авиаполетов в Иран. Среди них авиакомпании Qantas, China Airlines, Emirates, Lufthansa, Singapore Airlines, Air Canada, Virgin Airlines и Malaysia Airlines.Украинский правительство запретило авиаполеты над Ираном сегодня утром после катастрофы в Тегеране самолета украинской авиакомпании МАУ, в результате которой погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.Как сообщали Українські Новини, Иран нанес ракетные удары по военным базам США. Ранее США по приказу Трампа авиаударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.