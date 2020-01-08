В Кабмине объяснили, почему раньше не запретили полеты в Иран

Авиакомпаниям Украины не запрещали летать над Ираном, поскольку еще вчера, до крушения Boeing 737 МАУ, "никаких предпосылок для этого не было". Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 8 января.

"Те события, о которых вы сейчас говорите, разворачивались буквально вчера, ночью, сегодня. То есть это вопрос часов. По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такие события произойдут", - объяснил он.

Гончарук добавил, что в рамках расследования будет установлено, "кто в какой момент должен был отреагировать".

"Если мы придем к выводу, что были основания отреагировать раньше, а официальные органы не отреагировали, мы примем соответствующие кадровые решения", - подытожил премьер.

Как сообщали Українські Новини, на данный момент комиссия устанавливает настоящие причины крушения самолета МАУ в Иране.

В МАУ обнародовали официальные списки пассажиров рейса.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту крушения самолета МАУ в Иране по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей) Уголовного кодекса.