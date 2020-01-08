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08 января 2020, среда, 16:03 43
Общество 2020-01-08T16:03:49+02:00
Українські Новини
В Кабмине объяснили, почему раньше не запретили полеты в Иран

В Кабмине объяснили, почему раньше не запретили полеты в Иран

Ольга Фандорина
Крушение самолета, МАУ, Иран

Авиакомпаниям Украины не запрещали летать над Ираном, поскольку еще вчера, до крушения Boeing 737 МАУ, "никаких предпосылок для этого не было". Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 8 января.

"Те события, о которых вы сейчас говорите, разворачивались буквально вчера, ночью, сегодня. То есть это вопрос часов. По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такие события произойдут", - объяснил он.

Гончарук добавил, что в рамках расследования будет установлено, "кто в какой момент должен был отреагировать".

"Если мы придем к выводу, что были основания отреагировать раньше, а официальные органы не отреагировали, мы примем соответствующие кадровые решения", - подытожил премьер.

Как сообщали Українські Новини, на данный момент комиссия устанавливает настоящие причины крушения самолета МАУ в Иране.

В МАУ обнародовали официальные списки пассажиров рейса. 

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту крушения самолета МАУ в Иране по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей) Уголовного кодекса.

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