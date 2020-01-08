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08 января 2020, среда, 13:20 155
Финансы 2020-01-08T13:23:25+02:00
Українські Новини
В 2019 госбюджет недополучил 35, млрд гривен доходов

В 2019 госбюджет недополучил 35, млрд гривен доходов

Сергей Жолобецкий
Госбюджет, Дефицит госбюджета, Доходы, есв

В декабре государственный бюджет перевыполнен по доходам на 28,8%, или на 22 млрд гривен, а в 2019 году в целом недовыполнен по доходам на 3,4% или на 35,3 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за декабрь период составили 98,524 млрд гривен при плане в 76,509 млрд гривен.

Следовательно, госбюджет в декабря по доходам выполнен с профицитом в 22,014 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в декабре составили 87,617 млрд гривен при плане 65,148 млрд гривен, спецфонда – 10,907 млрд гривен при плане в 11,360 млрд гривен.

Поступление Единого социального взноса (ЕСВ) в декабре составило 27,997 млрд гривен, тогда как в декабре прошлого года этот показатель составил 24,044 млрд гривен.

В 2019 году госбюджет по доходам выполнен на 96,6%.

Доходы госбюджета за 2019 год составили 998,231 млрд гривен при плане в 1 033,495 млрд гривен.

За 2019 год ЕСВ поступило 273,480 млрд гривен, тогда как в прошлом году за этот же период поступило 228,025 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре государственный бюджет недовыполнен по доходам на 8,6%, или на 8,3 млрд гривен.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в декабре сократился на 68% с 55,006 млрд гривен (на 1 декабря) до 17,547 млрд гривен (на 1 января).

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