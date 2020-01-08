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08 января 2020, среда, 06:00 937 Карта
Жизнь 2020-01-08T06:00:02+02:00
Українські Новини
Идут снегопады, морозы до -20 отменяются: синоптики предупредили о резком изменении погоды

Идут снегопады, морозы до -20 отменяются: синоптики предупредили о резком изменении погоды

Надежда Комендантова
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Снегопад. Фото: tert.am
Снегопад. Фото: tert.am

В то время, как ранее синоптики сообщали о  приходе после Рождества морозов до -20, а также после Крещения в конце января,  10 января в УКраину придет волна рекордного и аномального для зимы потепления.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно данным ведомства, 8 января в Украину придет антициклон. Морозы ночью от -4 до -8 будут уже не только в западных областях, но и в других регионах. В Крыму ночью будет -1... -3. Днем температура воздуха повысится до 0... +4. Осадки не прогнозируются, ожидается переменная облачность.

Погода в Украине 8 январяПогода в Украине 8 января

А 9 января погода в Украине начнет меняться. С севера в страну придет циклон, который  принесет мокрый снег с дождем. В то же время, температура воздуха существенно повысится. 

Погода в Украине 9 января.Погода в Украине 9 января.

Перед выходными, в пятницу 10 января потеплеет уже по всей территории Украины. Ночью будет от +2 до -2, на Закарпатье до -4, а в Крыму до +3. А днем и вовсе потеплеет аномальные для января до +3... +6 на западе и юге. На севере, востоке и в центре дожди с мокрым снегом при температуре от -1 до +4.

Погода в Украине 10 января.Погода в Украине 10 января.

В субботу, 11 января, синоптическая ситуация существенно не поменяется. Днем на западной части Украины будет сухая солнечная погода. А на востоке пройдут обильные дожди с мокрым снегом. 

Погода в Украине 11 января.Погода в Украине 11 января.

В воскресенье, 12 января, погода будет солнечной и сухой практически по всей территории Украины. Только в Луганской, Донецкой и Харьковской областях вероятны осадки в виде мокрого снега. 

Погода в Украине 12 января.Погода в Украине 12 января.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

Тем временем, в Украину идет циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Также стало известно, какую погоду синоптики прогнозируют до конца января-2020.

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