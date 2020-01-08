В Иране разбился самолет МАУ, около 170 человек погибли: онлайн трансляция

Самолет Боинг 737 от украинской авиакомпанию "Международные Авиалинии Украины" потерпел крушение из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Как сообщает Reuters, на борту находилось не менее 170 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Подтверждено, что самолет упал почти сразу после взлета. Все, кто находился на борту украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Иране, погибли, сообщило иранское государственное телевидение.

07.46 СМИ со ссылкой на официального представителя аэропорта Тегерана сообщают, что причиной гибели украинского "боинга" стало возгорание двигателя.

07.44 Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Омане, выразил соболезнования в связи с гибелью самолета.

07.35 СМИ сообщили, что на месте авиакатастрофы нашли черный ящик.

07.30 Местное издание ilna.news опубликовало фото с места крушения самолета.

Авиакатастрофа в Иране. Фото: ilna.news

Маршрут самолета. Фото: Twitter/Flightradar24

Согласно данным информационного ресурса CNN, большинство пассажиров на борту самолета, который находился в эксплуатации около трех с половиной лет авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" погибли. Об этом сообщил Пирхоссейн Куливанд, глава службы неотложной медицинской помощи Ирана.

Он добавил, что на место катастрофы были направлены аварийные бригады, но они не могут оказать помощь, потому что район в настоящее время горит.

"Огонь настолько сильный, что мы не можем (не) спасти… у нас на площадке 22 машины скорой помощи, четыре машины скорой помощи и вертолет", - заявил Пирхоссейн Куливанд, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана, государственному телевидению.

Служба слежения за рейсами FlightRadar 24 сообщила в Твиттере, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (04:42 укр.) утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 2.44 UTC (04:44 укр.).

По данным "РИА Новости", на борту воздушного судна по направлению в Киев находилось 167 пассажиров.

Ранее Українські Новини писали, что у компании МАУ сломался Boeing 777 и на новогодние праздники будут переносить рейсы.