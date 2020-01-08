подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
08 января 2020, среда, 08:26 4205 Обновляется
Происшествия 2020-01-08T08:30:07+02:00
Українські Новини
В Иране разбился самолет МАУ, около 170 человек погибли: онлайн трансляция

В Иране разбился самолет МАУ, около 170 человек погибли: онлайн трансляция

Таня Войтюк
Авиакатастрофа, Крушение самолета, Боинг, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, МАУ
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Самолет Боинг 737 от украинской авиакомпанию "Международные Авиалинии Украины" потерпел крушение из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Как сообщает Reuters, на борту находилось не менее 170 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Подтверждено, что самолет упал почти сразу после взлета. Все, кто находился на борту украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Иране, погибли, сообщило иранское государственное телевидение.

07.46 СМИ со ссылкой на официального представителя аэропорта Тегерана сообщают, что причиной гибели украинского "боинга" стало возгорание двигателя.

07.44 Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Омане, выразил соболезнования в связи с гибелью самолета.

07.35 СМИ сообщили, что на месте авиакатастрофы нашли черный ящик. 

07.30 Местное издание ilna.news опубликовало фото с места крушения самолета.

Авиакатастрофа в Иране. Фото: ilna.newsАвиакатастрофа в Иране. Фото: ilna.news

Маршрут самолета. Фото: Twitter/Flightradar24Маршрут самолета. Фото: Twitter/Flightradar24

Согласно данным информационного ресурса CNN, большинство пассажиров на борту самолета, который находился в эксплуатации около трех с половиной лет авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" погибли. Об этом сообщил Пирхоссейн Куливанд, глава службы неотложной медицинской помощи Ирана.

Он добавил, что на место катастрофы были направлены аварийные бригады, но они не могут оказать помощь, потому что район в настоящее время горит.

"Огонь настолько сильный, что мы не можем (не) спасти… у нас на площадке 22 машины скорой помощи, четыре машины скорой помощи и вертолет", - заявил Пирхоссейн Куливанд, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана, государственному телевидению.

Служба слежения за рейсами FlightRadar 24 сообщила в Твиттере, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (04:42 укр.) утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 2.44 UTC (04:44 укр.).

По данным "РИА Новости", на борту воздушного судна по направлению в Киев находилось 167 пассажиров.

Ранее Українські Новини писали, что у компании МАУ сломался Boeing 777 и на новогодние праздники будут переносить рейсы.

Больше новостей о: Авиакатастрофа Крушение самолета Боинг Крушение Boeing-737 МАУ в Иране МАУ

Новости
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
В Иране разбился самолет МАУ, около 170 человек погибли: онлайн трансляция 08:26 Обновляется
США не выводят войска из Ирака, несмотря на решение иракского парламента 23:45
До замороженного конфликта еще нужно дойти: Пристайко рассказал об альтернативе "минским соглашениям" 23:13
Экологи бьют тревогу: в Австралии погибли более миллиарда животных 22:40
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Елена Зеленская в музее Омана. Фото: Facebook
Первая леди Украины пошла в Национальный музей Омана в шлепках 15:55
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Из-за игр с ОВГЗ Госбюджет недополучил порядка 90 млрд гривен, - Бойко 20:30
Шпионы, уголовники и террористы: кого Украина выдала РФ при обмене 16:47 Список
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Международные профсоюзы осудили украинскую власть и новый Трудовой кодекс 16:43
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Украинцы просят власти запретить продажу петард в Украине 15:49
Елена Зеленская в музее Омана. Фото: Facebook
Первая леди Украины пошла в Национальный музей Омана в шлепках 15:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok