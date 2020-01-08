Украинская поисково-спасательная группа вылетает в Иран

Кабинет Министров решил направить поисково-спасательную группу на место круизных самолетов на самолетах "Международная авиация Украины" для расследования причин крушения и репатриации тел погибших украинцев.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"Только что правительство приняло решение об отправке поисково-спасательных групп в Иране и приняло меры по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины", - написал он.

Президент этой страны подчеркнул, что в группе делегатов находятся представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны и иностранных дел, Государственной службы безопасности и обороны. расследование авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представителями МАУ.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Иран договорились координировать действия для выяснения причины крушения МАУ.

Кроме того, Украина решила с 9 января прекратить полетывоздушных судов украинских авиакомпаний в Иран до выяснения причин крушения самолета МАУ в Тегеране.