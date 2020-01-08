подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
08 января 2020, среда, 16:47 204
Кабмин 2020-01-08T17:45:02+02:00
Українські Новини
Украинская поисково-спасательная группа вылетает в Иран

Украинская поисково-спасательная группа вылетает в Иран

Елизавета Кесельман
Иран, Тегеран, Крушение самолета, МАУ, украинский самолет, Боинг, Кабмин, Алексей Гончарук
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

Кабинет Министров решил направить поисково-спасательную группу на место круизных самолетов на самолетах "Международная авиация Украины" для расследования причин крушения и репатриации тел погибших украинцев.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"Только что правительство приняло решение об отправке поисково-спасательных групп в Иране и приняло меры по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины", - написал он.

Президент этой страны подчеркнул, что в группе делегатов находятся представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны и иностранных дел, Государственной службы безопасности и обороны. расследование авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представителями МАУ.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Иран договорились координировать действия для выяснения причины крушения МАУ.

Кроме того,  Украина решила с 9 января прекратить полетывоздушных судов украинских авиакомпаний в Иран до выяснения причин крушения самолета МАУ в Тегеране.

Больше новостей о: Иран Тегеран Крушение самолета МАУ украинский самолет Боинг Кабмин Алексей Гончарук

Новости
Суд оставил под домашним арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Дугарь 17:57
После авиакатастрофы в Иране МАУ ввела план реагирования на чрезвычайные ситуации 17:45
В 2019 международные резервы выросли до 7-летнего максимума 17:38
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа в Иране - Украина отправляет экспертов в Иран: онлайн трансляция 17:37 Обновляется
Иран угрожает уничтожить Израиль и Арабские Эмираты в случае нападения на страну 17:34
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа в Иране - Украина отправляет экспертов в Иран: онлайн трансляция 17:37 Обновляется
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово: история и традиции 05:00
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok