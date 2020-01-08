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08 января 2020, среда, 09:04 12587
Президент 2020-01-08T10:30:01+02:00
Українські Новини
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ

Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, Авиакатастрофа, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Иран, МАУ
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отсутсвие выживших в катастрофе самолета МАУ в Тегеране и срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

Об этом сообщает Telegram-канал Офис президента

Украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев упал в Тегеране спустя две минуты после взлета. По предварительным данным, в Boeing 737 было 160 пассажиров и 7 членов экипажа, никто из которых не выжил.

При этом в Иране обостряется военная ситуация с американцами, не исключено, что катастрофа связана именно с этим. Хотя власти страны говорят, что причина падения - техническая.

Самолет рухнул в районе иранского города Паранда. Он вылетел из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, а уже через две минуты пропал с радаров. 

Как сообщали Українські Новини, появились фото и видео с места крушения Boeing 737

Напомним, 5 января Президент Владимир Зеленский вместе с семьей прибыл в Оман, где у главы государства в ближайшее время запланированы встречи на высшем уровне.

Тем временем уточняется информация касательно количества жертв авиакатастрофы.

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