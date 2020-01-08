Иран отказался передавать "черные ящики" разбившегося самолета МАУ для расследования производителю и американцам

Власти Ирана отказались передавать производителю и американцам для изучения бортовые самописцы, они же "черные ящики" разбившегося над Тегераном 8 января самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737-800. Об этом передает иранское информационное агенство Mehr.

В частности, глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана, однако ни американцам ни производителю "черные ящики"не отдадут. Абедзаде подчеркнул, что причина аварии не будет раскрыта до завершения анализа данных "черного ящика".

Как сообщали Українські Новини, на данный момент комиссия устанавливает настоящие причины крушения самолета МАУ в Иране.

Также более половины американцев не одобряют действия Трампа в Иране и ждут войны.