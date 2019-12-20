подписаться на рассылку
23.2 23.5
25.65 26.2
˟
20 декабря 2019, пятница, 07:00 34 Новости дня
Общество 2019-12-20T07:00:01+02:00
Українські Новини
Бюджет попал под секвестр. Транзит газа "воскрес"

Бюджет попал под секвестр. Транзит газа "воскрес"

Александр Хорольский
Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Газпром, Нефтегаз, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Ельченко, Артем Сытник, Владимир Горковенко, Избирательный кодекс, Евробляхи, погода в Украине

Сегодняшний день отметился рядом неожиданных новостей. И первой из них стало неожиданное правительственное решение о "временном" сокращении  бюджетных расходов. На классическом языке экономистов такие действия называются спугающим словом "секвестр бюджета", хотя само правительство его не использовало. А необходимость фактического отказа обслуживать бюджетные направления у Гончарука объяснили "ростом дефицита сектора общего государственного управления" из-за "аномального укрепления гривны". Такое решение было оформлено в виде поручения премьера Гончарука министерствам и ведомствам по результатам совещания. Изначально документ появился на Телеграмм-каналах, чуть позже его опубликовал нардеп Дубинский. В самом документе предписывается прекратить финансирование всех бюджетных статей, кроме защищенных. Любопытно, что поручение о прекращении финансирования дано в первую очередь министру финансов Маркаровой, по версии премьера наиболее пострадавшей от "аномального укрепления гривни" и невыполнения доходов бюджета. Хотя, большинсктво журналистов и экспертов именно Маркарову и называют одной из организаторов "аномальной схемы" спекуляции ОВГЗ без особой необходимости, которая наиболее повлияла на подрыв бюджета.

 
Второй неожиданной новостью стала готовность российского "Газпрома" отдать "Нефтегазу" присужденный Стокгольмским арбитражем штраф в 3 млрд долларов. Сама расплата, скорее всего, произойдет не в денежной форме, а в виде передачи активов. Но это откроет путь безболезненному продолжению транзита в Европу через Украину российского газа. Первым о таком решении сообщил еще утром журналист Українських Новин Юрий Дощатов. Подробности схемы вы можете прочесть здесь. Во второй половине дня нашу инсайдерскую информацию фактически подтвердил на пресс-конференции сам Путин. Сначала он перед российскими журналистами прямо признал наличие долга "Газпрома". А затем заявил, что намерен продолжать транзит через Украину, назвав этот путь "самым удобным маршрутом".
 
В это время украинский президент Зеленский мог пожинать лавры первого иностранца, которому практически удалось буквально по телефону отправить в отставку главу ведущей мировой державы. Именно телефонный разговор с Зеленским стал ключевым аргументом для импичмента президенту США Трампу, за запуск которого проголосовали американские конгрессмены. Если их поддержит Сенат, отставка политика №1 в мировых масштабах может оказаться реальностью.
 
В то же время, у Украины, наконец, появился новый посол в США. Им стал опытнейший дипломат, бывший представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Кромее ООН дипломат успел поработать послом в экзотической Ямайке, Австрии и России. Место самого Ельченко в ООН займет бывший представитель Украины в Юнеско Сергей Кислица. Кроме того, Зеленский назначил послов Украины в Китае, Молдове, Иордании и Катаре.
 
А вот глава Национального антикоррупционного бюро Сытник продолжает стремительный переход из "антикоррупционеров" в разряд "коррупционеров". Накануне его таким званием наградил суд. А сегодня он был официально включен в Реестр коррупционеров Украины.
 
И еще один коррупционный скандал догнал команду предыдущего президента Порошенко. Не успел бывший сотрудник администрации Порошенко Владимир Горковенко порадоваться восстановлению его судом в должности члена Нацкомиссии по телевидению и радиовещанию, который нынешний министр Бородянский готовит на звание главного по СМИ и интернету в стране. Как издание Kyiv Post опубликовало любопытный документ, якобы авторства самого Горковенко, якобы найденный после него в президентском офисе. По сути, это – роспись "черной кассы" для оплаты "джинсы" в СМИ от команды Порошенко. Вы можете почитать, публикации в каких СМИ "покупала" команда экс-президента. А также узнать, какие блогеры и политологи нахваливали главу государства не только "из любви к искусству", а при этом еще и за "солидное вознаграждение". Большинство фигурантов списка отказались комментировать свою причастность к столь неблаговидным деяниям. Опровергает информацию и сам Горковенко, называя ее фейком и фантазиями офиса нынешнего президента.
 
Верховная Рада сегодня согласилась с президентом и проголосовала правки, внесенные Зеленским в ветированный им Избирательный кодекс. Теперь, если Зеленский подпишет этот вариант, выборы будут проходить по пропорциональной системе, при которой каждая партия будет утверждать два списка – в общегосударственном округе и в бывших мажоритарных округах. При этом, "самовыдвиженцы" отменяются, а проходной барьер увеличивается до 5%.
 
Вновь отличилась Рада и очередной демонстрацией принципа "законы у нас соблюдают только наивные". Владельцы "евроблях", которые не стали реагировать на "последнее китайское предупреждение" и узаконивать свои авто, могут вздохнуть с облегчением. Штрафы за "евробляхи" снова отложены. Стоит ли гражданам, потратившим деньги и время на соблюдение законодательства, рассчитывать на возврат денег, так "по-лоховскому" вынутых из карманов, в решении Рады не уточняется.
 
Синоптики же, наконец, установили дату прихода к нам зимы. Мороз и снег в Украине следует ожидать сразу же после Нового года. Мороз и снег ожидают после Нового года.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.

Больше новостей о: Алексей Гончарук Оксана Маркарова Газпром Нефтегаз Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Ельченко Артем Сытник Владимир Горковенко Избирательный кодекс Евробляхи погода в Украине

Архив
Новости
Бойко обещает продолжить борьбу против рынка земли 07:07
Бюджет попал под секвестр. Транзит газа "воскрес" 07:00 Новости дня
Доллар и евро упали до рекордного минимума: курс валют на пятницу 06:00
Аномальное тепло сменит похолодание: прогноз синоптиков на пятницу 23:25
Украина и Россия достигли принципиального соглашения по транзиту газа, - Шефчович 23:00
больше новостей
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Курс доллара в Украине продолжает падать: что происходит с гривной 08:17
Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара 06:00
"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник 14:35
Гривна на межбанке стремительно дорожает пятый день подряд 18:08
больше новостей
Скриншот: youtube/ Я-UA ТВ канал
В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019" 21:32
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Украинскую армию обучат вести бои в городах 18:56
За 9 месяцев поставки украинских улиток в ЕС увеличились в 2,7 раза 12:26
Депутаты Киевского облсовета просят Авакова "унять" полковника полиции Нидзельского 17:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok