Бюджет попал под секвестр. Транзит газа "воскрес"

Сегодняшний день отметился рядом неожиданных новостей. И первой из них стало неожиданное правительственное решение о "временном" сокращении бюджетных расходов. На классическом языке экономистов такие действия называются спугающим словом "секвестр бюджета", хотя само правительство его не использовало. А необходимость фактического отказа обслуживать бюджетные направления у Гончарука объяснили "ростом дефицита сектора общего государственного управления" из-за "аномального укрепления гривны". Такое решение было оформлено в виде поручения премьера Гончарука министерствам и ведомствам по результатам совещания. Изначально документ появился на Телеграмм-каналах, чуть позже его опубликовал нардеп Дубинский. В самом документе предписывается прекратить финансирование всех бюджетных статей, кроме защищенных. Любопытно, что поручение о прекращении финансирования дано в первую очередь министру финансов Маркаровой, по версии премьера наиболее пострадавшей от "аномального укрепления гривни" и невыполнения доходов бюджета. Хотя, большинсктво журналистов и экспертов именно Маркарову и называют одной из организаторов "аномальной схемы" спекуляции ОВГЗ без особой необходимости, которая наиболее повлияла на подрыв бюджета.



Второй неожиданной новостью стала готовность российского "Газпрома" отдать "Нефтегазу" присужденный Стокгольмским арбитражем штраф в 3 млрд долларов. Сама расплата, скорее всего, произойдет не в денежной форме, а в виде передачи активов. Но это откроет путь безболезненному продолжению транзита в Европу через Украину российского газа. Первым о таком решении сообщил еще утром журналист Українських Новин Юрий Дощатов. Подробности схемы вы можете прочесть здесь. Во второй половине дня нашу инсайдерскую информацию фактически подтвердил на пресс-конференции сам Путин. Сначала он перед российскими журналистами прямо признал наличие долга "Газпрома". А затем заявил, что намерен продолжать транзит через Украину, назвав этот путь "самым удобным маршрутом".



В это время украинский президент Зеленский мог пожинать лавры первого иностранца, которому практически удалось буквально по телефону отправить в отставку главу ведущей мировой державы. Именно телефонный разговор с Зеленским стал ключевым аргументом для импичмента президенту США Трампу, за запуск которого проголосовали американские конгрессмены. Если их поддержит Сенат, отставка политика №1 в мировых масштабах может оказаться реальностью.



В то же время, у Украины, наконец, появился новый посол в США. Им стал опытнейший дипломат, бывший представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Кромее ООН дипломат успел поработать послом в экзотической Ямайке, Австрии и России. Место самого Ельченко в ООН займет бывший представитель Украины в Юнеско Сергей Кислица. Кроме того, Зеленский назначил послов Украины в Китае, Молдове, Иордании и Катаре.



А вот глава Национального антикоррупционного бюро Сытник продолжает стремительный переход из "антикоррупционеров" в разряд "коррупционеров". Накануне его таким званием наградил суд. А сегодня он был официально включен в Реестр коррупционеров Украины.



И еще один коррупционный скандал догнал команду предыдущего президента Порошенко. Не успел бывший сотрудник администрации Порошенко Владимир Горковенко порадоваться восстановлению его судом в должности члена Нацкомиссии по телевидению и радиовещанию, который нынешний министр Бородянский готовит на звание главного по СМИ и интернету в стране. Как издание Kyiv Post опубликовало любопытный документ, якобы авторства самого Горковенко, якобы найденный после него в президентском офисе. По сути, это – роспись "черной кассы" для оплаты "джинсы" в СМИ от команды Порошенко. Вы можете почитать, публикации в каких СМИ "покупала" команда экс-президента. А также узнать, какие блогеры и политологи нахваливали главу государства не только "из любви к искусству", а при этом еще и за "солидное вознаграждение". Большинство фигурантов списка отказались комментировать свою причастность к столь неблаговидным деяниям. Опровергает информацию и сам Горковенко, называя ее фейком и фантазиями офиса нынешнего президента.



Верховная Рада сегодня согласилась с президентом и проголосовала правки, внесенные Зеленским в ветированный им Избирательный кодекс. Теперь, если Зеленский подпишет этот вариант, выборы будут проходить по пропорциональной системе, при которой каждая партия будет утверждать два списка – в общегосударственном округе и в бывших мажоритарных округах. При этом, "самовыдвиженцы" отменяются, а проходной барьер увеличивается до 5%.



Вновь отличилась Рада и очередной демонстрацией принципа "законы у нас соблюдают только наивные". Владельцы "евроблях", которые не стали реагировать на "последнее китайское предупреждение" и узаконивать свои авто, могут вздохнуть с облегчением. Штрафы за "евробляхи" снова отложены. Стоит ли гражданам, потратившим деньги и время на соблюдение законодательства, рассчитывать на возврат денег, так "по-лоховскому" вынутых из карманов, в решении Рады не уточняется.



Синоптики же, наконец, установили дату прихода к нам зимы. Мороз и снег в Украине следует ожидать сразу же после Нового года. Мороз и снег ожидают после Нового года.

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