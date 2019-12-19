Люди Порошенко платили за публикацию положительных материалов о своей деятельности, - СМИ

Окружение бывшего президента Петра Порошенко регулярно платило за публикации СМИ и блогерам для дискредитации политических оппонентов и формирования положительного имиджа своей деятельности.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на материалы издания Kyiv Post.

В то же время, в комментарии изданию все, кто согласился прокомментировать историю, отрицают это.

Документы — неофициальную медиастратегию Порошенко — были будто бы найдены в кабинете Владимира Горковенко, бывшего заведующего отделом главного департамента информационной политики Администрации президента. Издание утверждает, что получило их в середине ноября.

В документах описываются неофициальные информационные кампании, которые АП организовывала в 2015-2016 году, в частности бюджеты на размещение заказных сообщений на украинских телеканалах, радиостанциях, сайтах и в печатных изданиях. Кроме того, из документов следует, что окружение Порошенко пыталось заручиться поддержкой политических экспертов для распространения выгодных относительно пятого президента месседжей.

В частности, в сентябре и октябре 2015 года газета "Аргументы и факты" вроде получила по $2100 за публикацию двух статей. Так же размещались материалы и в таких изданиях, как "Сельские вести", "Украина молодая", "Газета по-украински", "Комментарии", "Факты и комментарии" и "Сегодня".

Согласно документам, во время местных выборов в октябре 2015 года АП вроде потратила $1,1 млн на размещение заказных материалов на семи популярных радиостанциях.

Один из документов описывает информационную кампанию мая 2016 года, направленную на формирование положительного имиджа заместителя главы АП Виталия Ковальчука, который был назначен представителем Порошенко в Кабинете министров. Речь шла о размещении положительных материалов на "8-10 ключевых сайтах", в том числе "Интерфакс-Украина", УНИАН, LB.ua, "Цензор.нет", "Главком", "Depo.ua" и "РБК-Украина".

Также там упоминаются Вадим Карасев, Владимир Фесенко и Андрей Золотарев, которые якобы работали с АП и должны были положительно прокомментировать назначение Ковальчука. В комментарии Kyiv Post Карасев отрицает факт подобного сотрудничества, тогда как Фесенко и Золотарев его подтвердили, впрочем отказались раскрывать подробности.

Kyiv Post также приводит подробности формирования сети блогеров в поддержку Порошенко, за которой стояло агентство Postmen, а также советник президента Юрий Бирюков и бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець. Части блогеров платили, часть работала на добровольных началах. Свою деятельность они координировали через Facebook-группу "Жизнь животных", созданную в 2015 году Бирюковым.

В комментарии Kyiv Post политконсультантка Екатерина Коваль подтвердила, что по приглашению одного из заместителей главы Администрации президента она участвовала в координации деятельности блогеров для улучшения имиджа Порошенко. По словам Коваль, им также платили где-то $1500 в месяц, однако она не знает, откуда брались средства. Политконсультантка также заявила, что к этой схеме были причастны Бирюков и Стець — первый это отрицает, второй отказался от комментариев.

Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура засекретила всю информацию по уголовному производству в отношении бывшего президента Петра Порошенко, а также информацию по проекту подозрения, который был передан в Генпрокуратуру Государственным бюро расследований.

Тем временем директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что не исключает, что дела, в которых фигурирует Порошенко будут остановлены, если исполняющим обязанности директора ГБР будет назначен представитель Генеральной прокуратуры.