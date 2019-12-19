Послом в США Зеленский назначил Ельченко

Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в США Владимира Ельченко, который ранее был послом на Ямайке.

Об этом говорится в Указе №911 от 18 декабря, передают Українськi Новини.

60-летний Ельченко с декабря 2015 года был главой представительства Украины в Организации Объединенных Наций.

До этого он с июля 2010 года был послом в России, с апреля 2005 года по июнь 2010 года занимал должность постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене (Австрия), а с апреля 2005 года по декабрь 2006 года - посла Украины в Австрии.

Как сообщали Українські Новини, вместо Ельченко в ООН отправят известного дипломата и Главу Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергея Кислицу.

Ранее Александр Данилюк, которо 30 сентября Президент Владимир Зеленский уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, заявил об отказе от должности посла Украины в США.

В 2018 Генеральная ассамблея Организаций Объединенных Наций избрала постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко вице-председателем 73-й сессии ассамблеи.