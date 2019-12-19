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19 декабря 2019, четверг, 07:38 123
Америка 2019-12-19T08:45:02+02:00
Українські Новини
Трампу объявили импичмент из-за скандала с Зеленским

Трампу объявили импичмент из-за скандала с Зеленским

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Дональд Трамп, Палата представителей США, импичмент Трампа

На заседании вечером 18 декабря (по киевскому времени – в ночь на 19 декабря) Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Трансляцию заседания вела газета The Washington Post.


За первую статью – о злоупотреблении властью – проголосовали 230 конгрессменов при необходимых для принятия решения 216 голосах. Против были 197, один конгрессмен воздержался, трое не голосовали.

Утверждение второй статьи –  о препятствовании работе Конгресса во время расследования – поддержали 229 конгрессменов, против были 198, один воздержался.

В обоих случаях Республиканская партия голосовала против импичмента, Демократическая в большинстве – за.

Видео с моментом объявления импичмента:

Трамп стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент. 

В Палате представителей большинство за Демократической партией. Теперь дело об импичменте передадут на рассмотрение верхней палаты Конгресса – Сената, где большиство принадлежит Республиканской партии США. 

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. 

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

Также появилась реакция Трампа на импичмент. По его мнению, процесс импичмента - это "марш политического самоубийства", а он сам в итоге "все равно победит". "Вы мои рейтинги видели?" - риторически спросил Трамп, который продолжит управление государством.

Как сообщали Українськi Новини, Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах-2020.

Тем временем Трамп требует от "фейковых" СМИ раскрыть личность информатора о его разговоре с Зеленским. Также в США началась процедура импичмента Трампа.

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