Кроме Ельченко Зеленский назначил еще четырех послов

Президент Владимир Зеленский кроме посла Украины в США Владимира Ельченко назначил послов в Молдове, Китае, Иордании и Катаре.

Об этом говорится в указах №912-915 от 18 декабря, обнародованных в четверг, передают Українськi Новини.

Больше всего без руководителя оставалось посольство в Катаре - бывший Президент Петр Порошенко уволил посла еще 27 февраля.

Зеленский назначил на эту должность Андрея Кузьменко.

Ранее он был советником и временным поверенным в делах Украины в Великобритании, а также советником и заместителем постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Посла в Молдове Порошенко уволил 25 апреля.

Новым послом указом Зеленского стал Марк Шевченко.

В 2003-2007 годах он был советником этого посольства по политическим вопросам.

После этого работал советником и временным поверенным посольства в Канаде, а до нынешнего назначения был заместителем директора департамента противодействия угрозам со стороны России - начальником политического отдела Министерства иностранных дел.

Посол в Китае был уволен Порошенко 17 мая.

Это место при Зеленском получил Сергей Камышев.

Он уже занимал аналогичную должность в 2004-2009 годах, а также был послом в Северной Корее и Монголии по совместительству.

В 1990-х годах он работал в посольствах Египта, Сирии и Ливана.

В свою очередь, посла в Иордании уволил Зеленский 19 июля.

Он заменил его Мирославой Щербатюк.

Она является директором департамента стран Ближнего востока и Африки МИДа.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил послом Украины в США Владимира Ельченко, который был главой представительства Украины в Организации Объединенных Наций. Вместо него представителем Украины в ООН Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу.

Ранее Александр Данилюк, которо 30 сентября Президент Владимир Зеленский уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, заявил об отказе от должности посла Украины в США.