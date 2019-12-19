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19 декабря 2019, четверг, 14:18 284
Внешняя политика 2019-12-19T14:40:58+02:00
Українські Новини
Путин признал долг в $3 млрд "Газпрома" перед "Нефтегазом"

Путин признал долг в $3 млрд "Газпрома" перед "Нефтегазом"

Ярина Вацяк
Стокгольмский арбитраж, Нефтегаз, Газпром, Путин
Путин. Скриншот трансляции НТВ
Путин. Скриншот трансляции НТВ

Президент России Владимир Путин признал наличие задолженности у российского "Газпрома" перед Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража на сумму 3 млрд долларов, а также хочет продолжить транзит газа через Украину.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции, пишет Hromadske.

"Решение есть, и это правда, и мы должны из этого исходить", — сообщил Путин.

В то же время российский президент отметил, что, по его мнению, такое решение было "политическим".

"Я убежден, что это решение Стокгольмского арбитража несет не юридический, не правовой, а скорее политический характер. Одно из обоснований в нем было "в связи с тяжелым экономическим положением в Украине", — заявил российский президент.

Отметим, что по словам топ-менеджеров "Нефтегаза", которые принимали непосредственное участие в судебном процессе с Газпромом, решение Стокгольмского арбитража было исключительно коммерческим и основывалось на условиях контрактов между "Нефтегазом" и "Газпромом". При этом, арбитраж не делал ни одной ссылки на экономическое или политическое положение в Украине, ведь рассматривал контракты между украинской и российской компаниями обособленно от общего положения вещей в государствах.

До сих пор Россия не признавала решений Стокгольмского арбитража, из-за чего Нефтегаз начал ряд судебных процессов в различных странах мира, в рамках которых планирует конфисковать активы Газпрома на $3 млрд — именно такова сумма долга Газпрома по решению арбитража плюс процентам по ним. Такой долг могут взыскать уже в феврале 2020 года, в Нидерландах, где решением местного суда арестованы активы Газпрома на $5,2 млрд.

Как сообщали Українські Новини, "Газпром" готов вернуть "Нефтегазу" $3 млрд по решению стокгольмского арбитража. Сумма в $3 млрд состоит из $2,56 млрд выплат за проигрыш по делу о транзитном контракте, плюс проценты за неуплату в срок.

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