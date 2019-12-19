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19 декабря 2019, четверг, 09:07 2273
Публикации 2019-12-19T09:07:01+02:00
Українські Новини
Газпром готов вернуть Нефтегазу $3 млрд по решению стокгольмского арбитража

Газпром готов вернуть Нефтегазу $3 млрд по решению стокгольмского арбитража

Юрий Дощатов
Алексей Миллер. Фото: moscow-post
Алексей Миллер. Фото: moscow-post

Газпром готов компенсировать Нефтегазу $3 млрд по решению стокгольмского арбитража, но не деньгами и не газом. Напрямую выплачивать деньги Газпром тоже не собирается. По информации источников агентства, компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему Газпром препятствовать не будет. Такой вариант будет обсуждаться на двусторонних переговорах в Берлине, 19 декабря. Если вопрос по 3 млрд будет согласован, то остановки транзита газа с 1 января 2020 года можно будет избежать.

Двусторонние переговоры по газовым вопросам, которые возобновились между Украиной и Россией в конце ноября, в ближайшее время могут дать ощутимый результат.

Первая двусторонняя встреча, прошедшая в Вене 28 ноября, завершилась тем, что стороны решили активизировать диалог. После этого действительно прошел ряд консультаций, который позволил провести очередную встречу на уровне министров и руководства компаний 19 декабря в Берлине.

По информации агентства, на сегодняшний день российская сторона все-таки согласилась вернуть $3 млрд по решению арбитража Стокгольма, но при этом не будет признавать это решение. Как писали Українські Новини, сумма в $3 млрд состоит из $2,56 млрд выплат за проигрыш по делу о транзитном контракте, плюс проценты за неуплату в срок.

Однако, по информации источников агентства, российская сторона не будет напрямую возвращать деньги, чтоб не признавать проигрыш, а просто не станет препятствовать принудительному взысканию арестованных активов. "Таким образом, не отказываясь от своей позиции по отношению к решению арбитража, Газпром хочет сохранить лицо", - отметил собеседник, знакомый с позициями договаривающихся сторон.

Правда, собеседник отметил, что российская сторона хочет в этом случае, чтоб Украина отказалась и от иска в $12 млрд за компенсацию потерь на случай прекращения транзита. Украинская сторона готова его откорректировать или отказаться, но лишь в случае подходящего срока нового контракта и экономически приемлемого тарифа.

На сегодняшний день Английский коммерческий суд запретил выводить активы Газпрома из Великобритании и Нидерландов и заморозил $145 млн дивидендов компании от участия в Северном потоке. Еще в июне были арестованы голландские активы Газпрома на $2,6 млрд, а по словам исполнительного директора Нефтегаза Юрия Витренко, в Нидерландах арестовано активов Газпрома на $5,2 млрд. "Этих активов достаточно, чтобы полностью взыскать долг Газпрома", - сказал Витренко в интервью "Радио НВ" в конце ноября.

Вопрос о форме возврата $3 млрд, по информации агентства, планируется детально обсудить на встрече в Берлине 19 декабря. Если предложение российской стороны будет принято украинской, то можно ожидать и существенного прогресса по согласованию условий контрактов на транзит и закупку газа.

Что касается транзита, то, по информации Українських новин, исходя из сегодняшней позиции сторон, он не прекратится с началом 2020 года. Правда, с 1 января нового контракта не будет хотя бы потому, что руководство нового оператора ГТС физически не успеет провести переход с действующего на новый контракт. Глава НАК Андрей Коболев публично заявил, что вероятность вхождения в новый год с новым контрактом стремится к нулю.

По информации агентства, с 1 января для транзита газа до заключения долгосрочного контракта может быть использовано два варианта: продление на некоторое время действующего контракта или работа по своп-контрактам.

Условия долгосрочного контракта также пока окончательно не согласованы, однако стороны постепенно идут на уступки. Если изначально российская сторона предлагала годовой контракт на 30 млрд кубометров, а украинская 10-летний на минимум 60 млрд кубов, то сейчас, по информации агентства, рамки по срокам несколько сузились – до трех и пяти лет, а объемы практически не изменились – 40 (из которых 30 миллиардов гарантированных) и 60 млрд кубометров соответственно. Тариф транзита будет зависеть от срока контракта и объемов прокачки газа. От тарифа будет зависеть и изменение или полный отказ от иска на $12 мдрд. Правда, по информации собеседника агентства, в Газпроме пока категорически против того, чтоб тариф на транзит был выше действующего. 

Не ясно пока, какими могут быть условия контракта по закупке газа напрямую у Газпрома. Российская сторона предлагает скидку в 25%, правда не совсем понятно, от какой цены. По неофициальной информации, изначально скидка предлагалась от цены "Hub –" (цена на немецком хабе минус транзит до границы Украины), то есть на четверть меньше, чем по решению арбитража. Однако, по заявлению президента РФ Владимира Путина, сделанному 9 декабря в Париже, скидку РФ готова предоставить от цены, по которой газ получают промышленные предприятия Украины сейчас, а она определяется как  "Hub +" (цена на немецком хабе плюс транзит до границы Украины). 

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