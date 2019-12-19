Это удобный маршрут, – Путин хочет продолжить транзит газа через Украину

В то время как президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новый контракт по газу между Украиной и Россией может быть подписан до конца 2019 года, президент России Владимир Путин заявляет, что Россия будет искать приемлемое для всех сторон решение по транзиту газа, в том числе для Украины. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 19 декабря, передают Українські Новини.

"Я думаю, что мы договоримся, мы на пути к этим договоренностям. Мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию в самой Украине", - сказал он.

Также Путин подчеркнул, что строительство магистральных газопроводов "Северный поток-1", "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не помешает в дальнейшем сохранить транзит российского газа через территорию Украины.

"Мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт, чтобы потом прекратить транзит. Нет, мы в этом сами заинтересованы. Мы хотим (продолжить транзит), это удобный маршрут", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в четверг 19 декабря должны состояться тресторонние переговоры относительно транзита газа. Кроме того, Путин исключает отказ от транзита природного газа через территорию Украины после запуска газопровода "Северный поток-2".

Компания "Газпром" (Россия) готова компенсировать Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" 3 млрд долларов путем принудительного взыскания арестованных активов компании.

"Нефтегаз" ожидает решения Окружного суда Амстердама по аресту активов компании "Газпром" (Россия) в Нидерландах в 1-м квартале 2020 года.