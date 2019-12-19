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19 декабря 2019, четверг, 09:14 185
Экономика 2019-12-19T09:17:58+02:00
Українські Новини
Минфин подтвердил проблемы с финансированием ряда бюджетных программ

Минфин подтвердил проблемы с финансированием ряда бюджетных программ

Ярина Вацяк
ОВГЗ, Бюджетные средства, бюджетные программы, Финансирование, Минфин
Минфин. Фото: 5.ua
Минфин. Фото: 5.ua

В то время, как информацию о распорядителях бюджетных средств выложили в открытый доступ, Министерство финансов принимает меры для соблюдения маяков по размеру дефицита сектора общего государственного управления.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

"Министерство финансов проводит взвешенную фискальную политику и принимает меры для соблюдения маяков по размеру дефицита сектора общего государственного управления", - говорится в нем.

В Минфине уточняют, что казначейство своевременно и в полном объеме финансирует защищенные статьи расходов (зарплата, пенсии, все социальные платежи), а также проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыто ассигнование.

Остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнения доходов бюджета за 11 месяцев 2019 вследствие более сильного, чем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривны, медленного роста импорта и падение производства табачных изделий.

Как сообщали Українські Новини, Украине в декабре 2019 года необходимо выплатить 1,7 млрд гривен по внешним долгам и 13,58 млрд гривен по внутренним долгам.

Тем временем Минфин снизил до исторического минимума ставку по ОВГЗ в евро.

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