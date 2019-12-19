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19 декабря 2019, четверг, 16:07 1267
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Українські Новини
Штрафы за "евробляхи" снова отложили до следующего года

Штрафы за "евробляхи" снова отложили до следующего года

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Штрафы за евробляхи, Евробляхи, Верховная Рада
Евробляхи. Фото: stockworld.com.ua
Евробляхи. Фото: stockworld.com.ua

Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года.

За принятие в целом законопроекта №2288 проголосовали 285 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документ дополняет раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины новым пунктом 95 о фактическом приостановлении действия новых санкций, предусмотренных частями четвертой - шестой статьи 470 и четвертой - шестой статьи 481 ТКУ, и установлении временно, до 31 декабря 2019 включительно, максимального размера санкций за правонарушения, предусмотренные указанной статьей, который существовал до введения новых санкций согласно Закону № 2612-VIII (штраф в размере 500 и 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан соответственно), с возможностью ретроспективного применения этой нормы к правонарушениям, совершенным с даты вступления в силу Закона № 2612-VIII (22 августа 2019) до 31 декабря 2019 включительно.

Тем временем в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года импорт бывших в употреблении автомобилей увеличился в 2,3 раза до 27 тыс. единиц.

А налоги при растаможке "евроблях" теперь можно рассчитать онлайн.

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