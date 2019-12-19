Опубликован список блогеров, которые хвалили Порошенко за деньги

"Администрация Порошенко предположительно платила СМИ и блогерам, чтобы влиять на общественное мнение." Об этом говорится в статье, опубликованной в свежем номере англоязычного издания kyivpost.com (КП)

Как отмечают авторы, в Украине политика уже давно капризна. Это среда, в которой политики стремятся влиять на прессу, а политические блогеры активно противостоят оппонентам в Facebook. В некоторых случаях эти конфликты перерастают в преследование. Документы, полученные Kyiv Post, предполагают, что не все комментарии прессы или СМИ в пользу бывшего Президента Петра Порошенко были объективными и подлинными.

"Скорее всего, в течение срока полномочий Порошенко в 2014-2019 годах его союзники регулярно платили СМИ за благоприятное освещение и направляли клеветнические кампании против его критиков в социальных сетях", - говорится в материале.

Представители Порошенко не ответили редакции КП на запрос о комментариях. В частности - Владимир Горковенко, который занимал пост начальника отдела СМИ в Администрации Порошенко.

При этом репортеры ссылаются на документы, которые якобы были обнаружены в Администрации президента Украины после того, как Порошенко покинул свой пост в мае этого года.

В данных материалах описываются действия по привлечению политических экспертов для распространения мнений, выгодных для Порошенко и его союзников, в то время когда они выступали в качестве независимых комментаторов.

По информации редакции КП, отдельная группа политических консультантов работала над созданием сети пропрезидентских блогеров, призванных льстить Президенту и обуздать негативные последствия политических скандалов в Интернете, сообщил один из таких консультантов, который общался с Kyiv Post.

Редакция заявляет, что в середине ноября она получила документы, которые якобы были обнаружены в офисе, который ранее занимал Горковенко. Документы, по мнению репортеров, видимо являются частью неофициального медиаплана.

Горковенко отрицал, что платил СМИ, и отрицал, что он оставил какие-либо документы в своем кабинете.

В статье издания далее говорится, что в 2015 году Администрация Порошенко обратилась к сфере продвижения - социальным сетям. К тому времени Президент быстро терял популярность из-за невыполнения своих предвыборных обещаний: положить конец войне с Россией и остановить коррупцию.

В результате, в начале 2015 года одно из ведущих цифровых агентств Киева, Postmen, разработало стратегию социальных сетей для Порошенко. Его печатная презентация была среди документов, полученных Kyiv Post.

Позже агентство было разоблачено как занимающееся политическим "черным пиаром" для Порошенко на президентских выборах 2019 года. В 2015 году оно рекомендовал Президенту привлечь "лидеров мнений, активных граждан и ведущих блогеров", чтобы увеличить его поддержку, особенно в социальных сетях.

"Это стало началом пропорошенской кампании, нацеленной на сотни тысяч украинцев в социальных сетях. Главные советники Президента, в том числе Юрий Бирюков и экс-министр информационной политики Юрий Стець, начали организовывать сеть пропрезидентских блогеров, призванных польстить Президенту и снизить негативное влияние окружающих его политических скандалов", - отмечается далее в журналистском расследовании.

В группу вошли многие известные онлайн-деятели - блогеры Алексей Петров, Роман Доник, Олег Болдарев (пишущий под псевдонимом Мартин Брест), Александр Карпюк (Сергей Марко), Виктор Трегубов и другие.

В середине 2015 года членам группы было предложено атаковать критиков президента онлайн. Люди, которые говорили о коррупции в оборонном секторе, были основными целями.

Блогеры были приглашены посещать мероприятия с участием Порошенко и специальные неофициальные встречи с ним. По информации расследователей, топ-блогерам, у которых были десятки тысяч подписчиков, изначально платили около 1,5 тыс долларов в месяц. В то время официальная средняя зарплата составляла 250 долларов в месяц. По имеющейся у редакции информации, таких блоггеров было до 20, а это означает, что сеть обходилась до 30 тыс долларов в месяц.

Бирюков сообщил Kyiv Post, что не имеет никакого отношения к этой схеме, а Стець от комментариев отказался.

Пресс-секретарь Порошенко (возможно - Святослав Цеголко, - ред) не ответил на запрос Kyiv Post о комментариях к этой истории.