Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями Зеленского

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями Президента Владимира Зеленского.

За принятие законопроекта №0978 в целом проголосовали 330 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроект бывшего председателя Рады Андрея Парубия, экс-депутатов Александра Черненко (фракция "Блок Петра Порошенко") и Леонида Емца ("Народный фронт") предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах.

Каждая партия будет выдвигать два типа списков - единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.

Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.

Голосование за партию является обязательным, в противном случае бюллетень будет считаться недействительным.

В избирательных регионах избиратели будут голосовать за соответствующие региональные списки, а не единый список кандидатов.

Кроме того, избиратель может проголосовать также и за отдельного кандидата, включенного в список, за который он голосует.

Проходной барьер - 5%.

После определения партий, преодолевших барьер, ЦИК будет определять избирательную квоту - количество голосов, необходимое для получения одного мандата.

Эта квота будет определяться делением количества всех голосов в общегосударственном округе за все региональные списки партий, преодолевших избирательный барьер, на конституционный состав Рады (450).

Каждая прошедшая барьер партия гарантированно получает 9 мандатов, распределяемых по утвержденному самой партией общегосударственному списку .

После этого ЦИК будет определять количество мандатов, которые будет получать каждый региональный список партии.

Для этого количество поданных за него голосов в избирательном регионе делится на избирательную квоту и полученное число округляется до целого числа.

Эти мандаты будут получать кандидаты от партии в избирательном регионе, которые получили в свою поддержку наибольшее количество голосов избирателей.

Далее нераспределенные в округах места будут распределяться между партиями со списком кандидатов партий в общегосударственном избирательном округе, который будет сформирован по итогам голосования.

Закон запрещает проводить предвыборную агитацию в иностранных СМИ, действующих на территории Украины, а также сохраняется запрет гражданам страны-агрессора быть наблюдателями.

В окончательную редакцию документа не вошла норма, которая позволяла бы ЦИКу отменять регистрацию кандидатов в Президенты и депутаты Рады, если они вводят избирателей в заблуждение.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, в июле Рада приняла Избирательный кодекс.

В сентябре Зеленский ветировал Избирательный кодекс.