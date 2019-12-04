Транзит нефти продлили. Альперина отпустили. Отпущенного раньше Цемаха ищут

Сегодня мегафракция "Слуга народа" лишилась сразу трех "штыков". Правящую фракцию покинули депутаты, о которых речь уже шла ранее. Еще на утреннем заседании спикер Разумков заявил об исключении из фракции депутатов Полякова и Скороход. Чуть позже было оглашено о добровольном выходе из фракции нардепа Иванисова, ранее судимого за изнасилование. Таким образом "мегабольшинство" ужалось до 249 депутатов. Чего все еще с избытком хватает для самостоятельного принятия любого закона (нужно 226 голосов).



При этом, очередной скандал позволил убедиться, что с помощью мегафракции и "турборежима" действительно протягиваются «любые» законы, даже самые невероятные. В уже проголосованном в первом чтении законопроекте гражданская сеть "Опора" обнаружила действительно "диктаторскую" норму, позволяющую самовольно снимать с выборов нежелательных кандидатов. В проекте Избирательного кодекса оказалось положение, дающее право ЦИК по письму из СБУ снимать с выборов кандидатов "причастных к деятельности против государства", а также самовольно (без решения суда) отказывать в баллотировании с формулировкой "за введение в заблуждение избирателей". Четкий механизм "введения в заблуждение" в проекте не прописан, а значит, с такой нормой можно снять с выборов кого угодно без какой-либо веской причины. Гасрантированно, будь эта норма в 2018 году – Зеленский никогда не стал бы президентом. "Предшественники" могут только вытягивать лица в недоумении: "А что, так можно было?!".



Сегодня же большинство Рады провело "перезагрузку" ГБР, в последнее время рьяно взявшееся за расследование дел экс-президента Порошенко. Проголосованным документом фактически распускается ведомство, что означает увольнение директора ГБР Романа Трубы и его заместителей. Теперь президент должен будет назначить нового руководителя, который начнет работу "с нуля". По инсайдерской информации, сейчас на эту должность претендует заместитель генпрокурора Рябошапки Виктор Трепак.



При этом, вокруг старого руководства ГБР в это же самое время разворачивался "детективный сюжет", достойный Голливуда. Сначала НАБУ заявило о задержании бывшего начальника управления Генпрокуратуры Игоря Щербины за взятку в 150 тыс долл якобы за закрытие дела в ГБР. В СМИ тут же появилась информация, что Щербина – кум главы ГБР Трубы. Чуть позже в НАБУ снова случилась "утечка информации". Там подтвердили "кумовство" Щербины и Трубы, и заявили, что проверяют возможную причастность к делу самого Трубы. Труба тут же разразился гневным опровержением. "Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении", - заявил он. А чуть позже юрист Андрей Портнов заявил, что на самом деле Щербина является ближайшим соратником и правой рукой экс-зама Генпрокурора Горбатюка, "слившего" дела Майдана.



Между тем, громкие задержания у нас сменяются столь же стремительными освобождениями. Вот требовал Зеленский публично "закрыть" называемого им "крестным отцом контрабанды" Вадима Альперина. Обещал "ценный подарок" тому, кто сможет этого самого Альперина поймать. Поймали. И что? Уже сегодня Альперин вышел на свободу, внеся "скромный" залог в 70 миллионов. Хоть с «ценным подарком» не обманули и он смог хоть кого-то порадовать?



Вместо Альперина СБУ теперь объявила в розыск обвиняемого в причастности к гибели самолета Malaysia Airlines бывшего "офицера ДНР" Владимира Цемаха. Он тоже когда-то был в украинском СИЗО. Откуда его благополучно выдали при обмене России. Странная логика: отдать подозреваемого и потом его упорно разыскивать! По всей вероятности, СБУ просто пошла навстречу требованиям западных партнеров, которые таки хотят "выцарапать" Цемаха у России для правосудия.



В то же время, наметилось "потепление" на другом российском направлении – энергетическом. Оператор нефтетранспортной системы компания "Укртранснефть" продлил до 1 января 2030 года договор с компанией "Транснефть" (Россия) на транзит нефти через территорию Украины. Что означает сохранение доходов Украины от транзита российской нефти. На очереди – более сложный вопрос сохранения газового транзита.



Пока же нас ожидает приход по настоящему зимней погоды. Завтра по всей территории Украины ожидается снег и мороз. При этом обещают сильные порывы ветра, из-за которых дороги могут покрыться гололедом.





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